Google Диск для iOS

Google Диск 4.2019.06203 для iPhone, iPad

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Описание Google Диск 4.2019.06203 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Диск 4.2019.06203 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (324.13 Мб) Скриншоты Google Диск 4.2019.06203 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google Диск 4.2019.06203 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Диск 4.2019.06203 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Диск – бесплатное облачное хранилище данных от корпорации Google. Приложение позволяет хранить фотографии, видео и документы на удаленном сервере, просматривать их с любого мобильного устройства или компьютера, делиться ими с другими пользователями, редактировать электронные таблицы, просматривать файлы с расширением PDF и т.д.

Google Диск позволяет пользователю:

  • Просматривать документы, PDF-файлы, фотографии, видео и другие типы файлов.
  • Искать файлы по имени и содержимому.
  • Открывать доступ к файлам и папкам другим пользователям.
  • Определять, кто может просматривать и редактировать содержимое файлов и папок, а также оставлять комментарии.
  • Быстро открывать недавно просмотренные файлы.
  • Отслеживать статистику использования файлов.
  • Включать офлайн-доступ к файлам.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Диск:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Обмен файлами
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Отзывы о программе Google Диск

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