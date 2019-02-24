Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Облако Mail.Ru - бесплатное виртуальное хранилище фотографий, музыки, картинок, презентаций, видео, документов и любой другой информации, к которым обеспечивается доступ из любой точки земного шара в любое время. Каждый пользователь приложения получает 100 Гб пространства для размещения нужный файлов, что в принципе более чем достаточно. С Облако Mail.Ru вся полезная информация всегда может быть под рукой с возможностью доступа к ней с любого совместимого устройства.



Основные возможности Облако Mail.Ru: Загрузка фото- и видеоматериала прямо с устройства с возможностью автоматического сохранения на облачном диске.

Возможность передать файлы и целые папки друзьями и близким людям буквально в один клик.

Просмотр видео и прослушивание музыки без необходимости полной загрузки файла - наслаждаться медиаданными можно сразу же.

Управление облаком из любой точки мира.

Надежность хранилища, данные в котором всегда останутся невредимыми. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Облако Mail.Ru для Windows Phone