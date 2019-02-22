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Google Фото для iOS

Google Фото 4.11 для iPhone, iPad

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Описание Google Фото 4.11 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Фото 4.11 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (302.84 Мб) Скриншоты Google Фото 4.11 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google Фото 4.11 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Фото 4.11 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Фото - полезное приложение для владельцев iOS-девайсов разработанное компанией Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео. Все файлы в Вашей коллекции упорядочиваются в зависимости от того, какие люди, события или места на них запечатлены, что существенно упрощает поиск нужной фотографии или видеофайла.

Присутствует возможность автоматической загрузки файлов в облако, что делает их доступными с любого устройства, а также редактировать изображения с помощью простых инструментов и фильтров. Кроме этого приложение может автоматически создавать из Ваших фотографий видеоклипы, коллажи и анимации.

Выбранными фотографиями можно поделиться с друзьями, воспользовавшись для этого стандартными электронной почтой, SMS/MMS или любыми другими доступными методами и приложениями.

Ключевые особенности Google Фото:

  • Неограниченное и бесплатное пространство для хранения фото и видео.
  • Визуальный поиск (можно искать фотографии по изображенным на них людям, местам и объектам).
  • Экономия места на мобильном устройстве.
  • Возможность автоматически создавать фильмы, коллажи, анимации, панорамы и многое другое на основе ваших фото.
  • Наличие встроенных инструментов для редактирования изображений.
  • Общие альбомы.
  • Возможность быстро делиться выбранными фотографиями (одновременно можно выбрать не более 1500 фото).
  • Google Фото автоматически создает коллажи из старых фотографий, и вы можете ещё раз пережить прекрасные моменты, запечатленные на них.
  • Поддержка Chromecast.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Фото:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 395
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Синхронизация
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Отзывы о программе Google Фото

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