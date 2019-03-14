SHAREit для iOS

SHAREit 3.0.28 для iPhone, iPad

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Описание SHAREit 3.0.28 для iPhone, iPadОписание   Скачать SHAREit 3.0.28 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (67.54 Мб) Скриншоты SHAREit 3.0.28 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика SHAREit 3.0.28 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о SHAREit 3.0.28 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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SHAREit - отличное приложение для iOS-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на близком расстоянии по Wi-Fi-сети. Нет никаких ограничений на количество передаваемых файлов или объем трафика - обменивайтесь файлами когда хотите и как хотите. При этом скорость передачи данных значительно выше чем по технологиям ИК и даже Bluetooth, которая может достигать до 20Mб/с.

Как уже отмечалось, SHAREit - кросс-платформенное приложение, что позволяет обмениваться данными между устройствами на разных ОС - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Принцип действия программы прост: на одном из устройств создаётся точка доступа Wi-Fi, на которую с другого девайса могут передаваться файлы с высокой скоростью. Так что Вам остается только установить это приложение на соответствующий девайс, выбирать нужные файлы, связаться с нужным устройством и включить передачу. Вот и все - пользуйтесь с наслаждением.

Одним словом, теперь для передачи любых файлов (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) на другое устройство не нужны ни кабеля, ни какие-то другие приспособления - SHAREit все сделает быстро и комфортно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

SHAREit
SHAREit
SHAREit
SHAREit
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)9 / 24 229
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Обмен файлами
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Отзывы о программе SHAREit

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