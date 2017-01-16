Тренажер английского языка - программа-тренажер для изучения английского языка. Помогает в обучении чтению и произношению английских слов и тренирует восприятие английской речи на слух.

Тренажер ориентирован на полноценное наполнение и закрепление запаса слов и распространенных выражений. При этом в процессе изучения и тестирования тренируются следующие навыки:

чтение;

восприятие на слух;

написание.

Для запоминания слов, идет одно основное упражнение и шесть тестовых упражнений, проверяющих все аспекты усвоения английской лексики. Слова и фразы представлены в виде карточек сгруппированных по темам. Для каждой темы доступны:

название и количество карточек для изучения;

панель основного упражнения;

шесть панелей тестов с информацией о количестве ошибок и итоговой оценкой по каждому тесту;

вычисляется общий "рейтинг" запоминания слов.

Тесты можно выполнять в произвольном порядке и сколько угодно раз. В общем рейтинге учитывается только последний результат выполнения теста. Сами тесты являются хорошим упражнением и способствуют запоминанию слов. При неправильном ответе всегда демонстрируется и озвучивается правильный вариант.

Особенности приложения:

Полностью озвученные слова, фразы и диалоги.

Продвинутая система тестов и оценок.

Очень простая в использовании. Пользователь выбирает тему и нажимая на панель запускает упражнение или тест.

Полноценно освоив большую часть материала вы сможете: