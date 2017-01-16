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Тренажер английского языка для Windows

Тренажер английского языка 1.12

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Описание Тренажер английского языка 1.12Описание   Скачать Тренажер английского языка 1.12СКАЧАТЬ (61,49 Мб) Скриншоты Тренажер английского языка 1.12Скриншоты (3)   Статистика Тренажер английского языка 1.12Статистика   Отзывы о Тренажер английского языка 1.12Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Тренажер английского языка - программа-тренажер для изучения английского языка. Помогает в обучении чтению и произношению английских слов и тренирует восприятие английской речи на слух.

Тренажер ориентирован на полноценное наполнение и закрепление запаса слов и распространенных выражений. При этом в процессе изучения и тестирования тренируются следующие навыки:

  • чтение;
  • восприятие на слух;
  • написание.

Для запоминания слов, идет одно основное упражнение и шесть тестовых упражнений, проверяющих все аспекты усвоения английской лексики. Слова и фразы представлены в виде карточек сгруппированных по темам. Для каждой темы доступны:

  • название и количество карточек для изучения;
  • панель основного упражнения;
  • шесть панелей тестов с информацией о количестве ошибок и итоговой оценкой по каждому тесту;
  • вычисляется общий "рейтинг" запоминания слов.

Тесты можно выполнять в произвольном порядке и сколько угодно раз. В общем рейтинге учитывается только последний результат выполнения теста. Сами тесты являются хорошим упражнением и способствуют запоминанию слов. При неправильном ответе всегда демонстрируется и озвучивается правильный вариант.

Особенности приложения:

  • Полностью озвученные слова, фразы и диалоги.
  • Продвинутая система тестов и оценок.
  • Очень простая в использовании. Пользователь выбирает тему и нажимая на панель запускает упражнение или тест.

Полноценно освоив большую часть материала вы сможете:

  • читать и понимать несложные английские тексты на бытовые или деловые темы;
  • понимать несложную английскую речь, новости, фильмы;
  • вести дружескую и деловую переписку.
Что нового в Тренажер английского языка 1.12?
  • удобное управление программой с клавиатуры
  • режим чтения текстов с параллельным переводом и заучивания слов к ним
  • библиотека книг с параллельными текстами (Марк Твен, О. Генри, Джек Лондон, Стивен Кинг, Дж. К. Роулинг и др. авторы)
  • инструмент для частотного анализа и подсветки любого английского текста (помогает читать английский текст и составлять словарь наиболее популярных слов для заучивания)
  • возможность просмотра обзорной демонстрации работы программы
  • возможность отправить отчёт об ошибке при возникновении сбоя в программе
Скриншоты Тренажер английского языка:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 400 руб
Ограничение в работе программыв бесплатной версии доступна тоько часть обучающих материалов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 270
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Словари - Языки

Отзывы о программе Тренажер английского языка

Admin

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