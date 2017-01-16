Тренажер английского языка - программа-тренажер для изучения английского языка. Помогает в обучении чтению и произношению английских слов и тренирует восприятие английской речи на слух.
Тренажер ориентирован на полноценное наполнение и закрепление запаса слов и распространенных выражений. При этом в процессе изучения и тестирования тренируются следующие навыки:
- чтение;
- восприятие на слух;
- написание.
Для запоминания слов, идет одно основное упражнение и шесть тестовых упражнений, проверяющих все аспекты усвоения английской лексики. Слова и фразы представлены в виде карточек сгруппированных по темам. Для каждой темы доступны:
- название и количество карточек для изучения;
- панель основного упражнения;
- шесть панелей тестов с информацией о количестве ошибок и итоговой оценкой по каждому тесту;
- вычисляется общий "рейтинг" запоминания слов.
Тесты можно выполнять в произвольном порядке и сколько угодно раз. В общем рейтинге учитывается только последний результат выполнения теста. Сами тесты являются хорошим упражнением и способствуют запоминанию слов. При неправильном ответе всегда демонстрируется и озвучивается правильный вариант.
Особенности приложения:
- Полностью озвученные слова, фразы и диалоги.
- Продвинутая система тестов и оценок.
- Очень простая в использовании. Пользователь выбирает тему и нажимая на панель запускает упражнение или тест.
Полноценно освоив большую часть материала вы сможете:
- читать и понимать несложные английские тексты на бытовые или деловые темы;
- понимать несложную английскую речь, новости, фильмы;
- вести дружескую и деловую переписку.