Grizzly - антивирус нового поколения для надежной защиты системы от современных вирусных угроз, с которыми не в состоянии справится антивирусы начала 2000 годов.
Защищает домашний компьютер от вирусных атак с ненадежных сайтов и переносных носителей информации. Предотвращает попадание спам-вирусов, троянов и других вредоносных программ. Бесплатное автоматическое обновление и переход на новую версию поддерживает вашу защиту в актуальном состоянии.
Особенности приложения:
Защита от всех видов вирусов, включая трояны, блокираторы экрана, шифровальщики, спам-вирусы, шпионы и многих других.
Файлы под надежной защитой. Не дает открыть инфицированный файл, предотвращая распространение вируса и инфицирование компьютера. Блокирует все зараженные файлы. При необходимости не позволит пользователю стандартными способами работать с ПК.
Онлайн защита при пользовании Интернетом. Мониторит каждое движение в браузере, чтобы предотвратить скачивание зараженных файлов и отражения вирусных атак. Все скачанные инфицированные файлы будут тут же заблокированы.
Мгновенная проверка безопасности файлов, программ и веб-сайтов надежно защищает от вирусов и других угроз для Windows.
Анти-Фишинг предотвращает кражу личных данных на поддельных веб-сайтах.
Оптимальный набор функций, интуитивно понятный интерфейс и высокая производительность на любом устройстве.
Контроль изменений сообщает о готовящихся изменениях параметров браузера, в том числе вызванных установкой рекламных программ, панелей инструментов и др.
Защита от сбора данных запрещает сайтам отслеживать сценарии пользования интернетом и собирать личные данные.
Контроль интернет-трафика помогает оптимизировать расходы при подключении к интернету через Wi-Fi, 3G и 4G.
Защита от программ-шифровальщиков предотвращает блокирование ваших файлов вредоносными программами.
Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi помогает защитить вас от кражи данных через незащищенные сети.
Защита от несанкционированного подключения к веб-камере оберегает вас от подглядываний через камеру вашего компьютера.
Поиск уязвимостей не позволяет вредоносным программам использовать уязвимости в системе и приложениях.
Режим Безопасных программ разрешает запуск только доверенных приложений и ограничивает работу всех подозрительных программ.
Что нового в Grizzly 1.0.32.270?
Улучшено эвристическое определение вредоносных VB-скриптов, в том числе внутри офисных документов.
Улучшено эвристическое определение вредоносных JS-скриптов.