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Grizzly для Windows

Grizzly 1.0.32.270

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Описание Grizzly 1.0.32.270Описание   Скачать Grizzly 1.0.32.270СКАЧАТЬ (459,49 Мб) Скриншоты Grizzly 1.0.32.270Скриншоты (9)   Статистика Grizzly 1.0.32.270Статистика   Отзывы о Grizzly 1.0.32.270Отзывы (2)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Grizzly - антивирус нового поколения для надежной защиты системы от современных вирусных угроз, с которыми не в состоянии справится антивирусы начала 2000 годов.

Защищает домашний компьютер от вирусных атак с ненадежных сайтов и переносных носителей информации. Предотвращает попадание спам-вирусов, троянов и других вредоносных программ. Бесплатное автоматическое обновление и переход на новую версию поддерживает вашу защиту в актуальном состоянии.

Особенности приложения:

  • Защита от всех видов вирусов, включая трояны, блокираторы экрана, шифровальщики, спам-вирусы, шпионы и многих других.
  • Файлы под надежной защитой. Не дает открыть инфицированный файл, предотвращая распространение вируса и инфицирование компьютера. Блокирует все зараженные файлы. При необходимости не позволит пользователю стандартными способами работать с ПК.
  • Онлайн защита при пользовании Интернетом. Мониторит каждое движение в браузере, чтобы предотвратить скачивание зараженных файлов и отражения вирусных атак. Все скачанные инфицированные файлы будут тут же заблокированы.
  • Мгновенная проверка безопасности файлов, программ и веб-сайтов надежно защищает от вирусов и других угроз для Windows.
  • Анти-Фишинг предотвращает кражу личных данных на поддельных веб-сайтах.
  • Оптимальный набор функций, интуитивно понятный интерфейс и высокая производительность на любом устройстве.
  • Контроль изменений сообщает о готовящихся изменениях параметров браузера, в том числе вызванных установкой рекламных программ, панелей инструментов и др.
  • Защита от сбора данных запрещает сайтам отслеживать сценарии пользования интернетом и собирать личные данные.
  • Контроль интернет-трафика помогает оптимизировать расходы при подключении к интернету через Wi-Fi, 3G и 4G.
  • Защита от программ-шифровальщиков предотвращает блокирование ваших файлов вредоносными программами.
  • Проверка безопасности публичных сетей Wi-Fi помогает защитить вас от кражи данных через незащищенные сети.
  • Защита от несанкционированного подключения к веб-камере оберегает вас от подглядываний через камеру вашего компьютера.
  • Поиск уязвимостей не позволяет вредоносным программам использовать уязвимости в системе и приложениях.
  • Режим Безопасных программ разрешает запуск только доверенных приложений и ограничивает работу всех подозрительных программ.
Что нового в Grizzly 1.0.32.270?
  • Улучшено эвристическое определение вредоносных VB-скриптов, в том числе внутри офисных документов.
  • Улучшено эвристическое определение вредоносных JS-скриптов.
  • Повышена стабильность работы комплекса.
Скриншоты Grizzly:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 362
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Grizzly

Гурген про Grizzly 1.0.32.227 [07-11-2016]

Очень удивил, как по цене, так и по качеству!
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Макс про Grizzly 1.0.30.171 [21-09-2016]

Поудалял многие вирусные угрозы. хороший антивирус. 5 балов
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