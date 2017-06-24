RegRun Reanimator для Windows

RegRun Reanimator 9.0.0.600

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Описание RegRun Reanimator 9.0.0.600Описание   Скачать RegRun Reanimator 9.0.0.600СКАЧАТЬ (15,53 Мб) Скриншоты RegRun Reanimator 9.0.0.600Скриншоты (9)   Статистика RegRun Reanimator 9.0.0.600Статистика   Отзывы о RegRun Reanimator 9.0.0.600Отзывы (0)  
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RegRun Reanimator - бесплатное приложение для выявления и удаления троянов, рекламного и шпионского ПО, вредоносных программ и руткитов.

Предлагает достаточно большое количество функций, которые помогут вылечить зараженную систему, защитить реестр от изменений, привести в порядок автозагрузку и многое другое.

Особенности приложения:

  • Совместим со всеми известными антивирусами.
  • Сканирует ПК на наличие вирусов.
  • Чистка системы после вирусной атаки.
  • Оптимизация автозагрузки.
  • Защита системного реестра.
  • Редактор файлов конфигурации.
  • Функция восстановления удаленных файлов.
  • Высокая скорость работы.
  • Автоматическое обновление.
Скриншоты RegRun Reanimator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 451
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе RegRun Reanimator

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