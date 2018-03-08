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CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и

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Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

UltraUXThemePatcher 3.3.4

UltraUXThemePatcher - небольшая утилита для установки сторонних тем оформления для Windows. Утилита не имеет графической оболочки как таковой. Устанавливается она

Windows 7 DreamScene Activator 1.1

Windows 7 DreamScene Activator - небольшая программа для установки на рабочий стол в качестве фона вилеоклипа в формате WMV или MPG