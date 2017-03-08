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PDF-XChange Editor для Windows

PDF-XChange Editor 6.0.321.0

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Описание PDF-XChange Editor 6.0.321.0Описание   Скачать PDF-XChange Editor 6.0.321.0СКАЧАТЬ (114,69 Мб) Скриншоты PDF-XChange Editor 6.0.321.0Скриншоты (10)   Статистика PDF-XChange Editor 6.0.321.0Статистика   Отзывы о PDF-XChange Editor 6.0.321.0Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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PDF-XChange Editor - приложение для редактирования PDF документов. Позволяет просматривать, изменять, печатать PDF документы, экспортировать из них текст и графику, добавлять всплывающие подсказки, комментарии, делать пометки, изменять шрифт и масштаб и многое другое.

Имеет удобный понятный интерфейс с большим набором инструментов. Есть возможность работать сразу с несколькими документами, а также с зашифрованными PDF-файлами. Поддерживает взаимодействие с другими программами.

Возможности приложения:

  • Позволяет создавать PDF-файлы напрямую со сканера, графических файлов, преобразовывать из TXT и RTF файлов, а также получить PDF-документ с нуля.
  • Включает в себя виртуальный принтер PDF-XChange Lite, который добавляется в список принтеров для преобразования в PDF данные из любого приложения Windows.
  • Расширенные многоязычные параметры распознавания текста.
  • Плагин PDFA для преобразования PDF-файлов в формат PDF/A-1, PDF/A-2 или PDF/A-3.
  • Функция OCR для распознавания текста в отсканированных документах и распечатках.
  • Добавление аудио-комментариев.
  • Добавление комментариев и аннотаций к любому PDF файлу.
  • Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла.
  • Отметка страниц при помощи текста или объектов.
  • Печать текста на любой странице PDF файла в режиме пишущая машинка.
  • Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в один из поддерживаемых форматов изображения: BMP, JPEG, TIFF, PNG и др.
  • Удобная навигация для просмотра больших и сложных PDF файлов с помощью специальных инструментов.
  • Поддержка шифрования AES.
  • Data Execution Prevention (DEP) - останавливает выполнение подозрительных сценариев с вирусами, троянами и т.п.
  • Сохранение Adobe-форм на диск или отправка по электронной почте.
  • Поддержка XFA форм.
  • Интегрированный движок Java.
  • Восстановление последних открытых файлов.
  • Обновленная поддержка сжатия JPEG2000.
  • Плагины для браузеров IE и Firefox.
  • Поддержка Google Drive, Microsoft Office 365 и SharePoint.
  • Интеграция с приложениями для перевода текста на "лету", включая: ABBYY Lingvo 12, Translate It!, Lingoes.
  • Предварительный просмотр миниатюр для PDF документа.
  • Быстрый поиск PDF документов.
  • Добавление и редактирование гиперссылок.
  • Поддержка вложенных файлов PDF.
  • Функция Отменить/Вернуть для текстового редактора.
  • Добавление, редактирование и перемещение закладок.
  • Преобразование PDF в формат MSPowerPoint.
  • Уменьшение размера PDF файла путем оптимизации и сжатия изображения.
  • Поддержка заголовка и нижнего колонтитула.
  • Удаление, вставка и импорт страниц.
  • Поддержка Drag&drop.
  • Извлечение страниц в новый файл.
  • Обрезка страниц.
  • Экспорт комментариев.
  • Добавление пользовательской маркировки.
Скриншоты PDF-XChange Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $43.50
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 254
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF

Отзывы о программе PDF-XChange Editor

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