PDF-XChange Editor - приложение для редактирования PDF документов. Позволяет просматривать, изменять, печатать PDF документы, экспортировать из них текст и графику, добавлять всплывающие подсказки, комментарии, делать пометки, изменять шрифт и масштаб и многое другое.
Имеет удобный понятный интерфейс с большим набором инструментов. Есть возможность работать сразу с несколькими документами, а также с зашифрованными PDF-файлами. Поддерживает взаимодействие с другими программами.
Возможности приложения:
Позволяет создавать PDF-файлы напрямую со сканера, графических файлов, преобразовывать из TXT и RTF файлов, а также получить PDF-документ с нуля.
Включает в себя виртуальный принтер PDF-XChange Lite, который добавляется в список принтеров для преобразования в PDF данные из любого приложения Windows.