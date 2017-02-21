Hide ALL IP - удобное приложение для подмены IP-адреса и анонимного серфинга в Сети. Поможет скрыть реальный IP и маршруты интернет-трафика через зашифрованные интернет-серверы.
Программа достаточна проста в управлении. После запуска автоматически идет подключение к другому IP, об этом сообщается в трее слева список, вы выбираете страну и жмете "Connect". Теперь все входящие и исходящие соединения зашифровываются. Это позволяет частично обезопасить себя от хакеров и различного рода злоумышленников.
Особенности приложения:
Минимум настроек.
Работа в фоновом режиме.
Интеграция в популярные браузеры.
Самостоятельное добавление страны для нового IP адреса.
Возможность использовать веб-сервисы, имеющие территориальные ограничения.
Поддерживает приложения на базе UDP. С ней вы можете играть в онлайн игры, смотреть Интернет ТВ (Hulu,BBC iplayer и т.д.), общаться через мессенджеры.
Помогает уменьшить Ping в онлайн-играх. Также найдет лучший по скорости сервер для любой игры.
Блокирует запросы сайтов, которые пытаются установить месторасположение пользователя.
Технология Tunnel помогает обойти защиту любого брандмауэра.
Логи НЕ сохраняются. Чистит куки и историю посещений.