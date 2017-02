Hide ALL IP 2017.02.07 Описание СКАЧАТЬ ( 4,43 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Hide ALL IP - удобное приложение для подмены IP-адреса и анонимного серфинга в Сети. Поможет скрыть реальный IP и маршруты интернет-трафика через зашифрованные интернет-серверы. Программа достаточна проста в управлении. После запуска автоматически идет подключение к другому IP, об этом сообщается в трее слева список, вы выбираете страну и жмете "Connect". Теперь все входящие и исходящие соединения зашифровываются. Это позволяет частично обезопасить себя от хакеров и различного рода злоумышленников. Особенности приложения: Минимум настроек.

Работа в фоновом режиме.

Интеграция в популярные браузеры.

Самостоятельное добавление страны для нового IP адреса.

Возможность использовать веб-сервисы, имеющие территориальные ограничения.

Поддерживает приложения на базе UDP. С ней вы можете играть в онлайн игры, смотреть Интернет ТВ (Hulu,BBC iplayer и т.д.), общаться через мессенджеры.

Помогает уменьшить Ping в онлайн-играх. Также найдет лучший по скорости сервер для любой игры.

Блокирует запросы сайтов, которые пытаются установить месторасположение пользователя.

Технология Tunnel помогает обойти защиту любого брандмауэра.

Логи НЕ сохраняются. Чистит куки и историю посещений.

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00 Ограничение в работе программы 3 дня Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 260 Разработчик www.hideallip.com Последнее обновление 21.02.2017