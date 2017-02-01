Cyberduck для Windows

Cyberduck 5.3.4.23328

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Описание Cyberduck 5.3.4.23328Описание   Скачать Cyberduck 5.3.4.23328СКАЧАТЬ (49,11 Мб) Скриншоты Cyberduck 5.3.4.23328Скриншоты (2)   Статистика Cyberduck 5.3.4.23328Статистика   Отзывы о Cyberduck 5.3.4.23328Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Cyberduck - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с FTP, SFTP, WebDAV, Amazon Simple Storage Service, Google Cloud Storage, Rackspace Cloud Files, Backblaze B2 Cloud Storage, Google Drive, Dropbox и синхронизации содержимого удаленных каталогов с ПК под управлением ОС Windows.

Приложение позволяет загружать и скачивать файлы с удаленного сервера или "облачного" хранилища, просматривать содержимое каталогов, открывать одновременно несколько соединений, редактировать файлы в режиме реального времени и многое другое.

Ключевые особенности Cyberduck:

  • Просмотр каталогов.
  • Загрузка и скачивание файлов с сервера.
  • Создание архивов и возможность извлечения их содержимого.
  • Редактирование файлов в режиме реального времени, с помощью сторонних текстовых редакторов, например Блокнот, Notepad++ и пр.
  • Автоматическая загрузка измененного файла после сохранения.
  • Ускорение доступа к нужным папкам и файлам при помощи закладок.
  • Возможность скопировать путь нахождения файлов, для последующего открытия во внешнем браузере.
  • Открытие одновременно нескольких соединений.
  • Ограничение скорости загрузки и скачивания.
Скриншоты Cyberduck:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 121
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet - Файловый обмен
 Программа Cyberduck отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Cyberduck

Admin

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