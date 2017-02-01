Cyberduck - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с FTP, SFTP, WebDAV, Amazon Simple Storage Service, Google Cloud Storage, Rackspace Cloud Files, Backblaze B2 Cloud Storage, Google Drive, Dropbox и синхронизации содержимого удаленных каталогов с ПК под управлением ОС Windows.

Приложение позволяет загружать и скачивать файлы с удаленного сервера или "облачного" хранилища, просматривать содержимое каталогов, открывать одновременно несколько соединений, редактировать файлы в режиме реального времени и многое другое.

Ключевые особенности Cyberduck: