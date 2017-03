Face Off Max 3.8.2.6 Описание СКАЧАТЬ ( 22,03 Мб) Скриншоты (10) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Face Off Max - простой в использовании графический редактор, с помощью которого можно и самому позабавиться и повеселить своих друзей. С помощью приложения можно с любой цифровой фотографии вырезать лицо и быстро наложить на другое фото, благодаря чему поразить воображение своего окружения в социальной сети FaceBook, публикую свои фотографии в виде Супермена, космонавта, Элвиса Пресли или запросто обнимающегося с Меган Фокс. При чем для этого не надо быть гуру Photoshop'а - освоить программу смогут даже неопытные пользователи. Необходимо выбрать нужный портретный снимок, выбрать один из предложенных шаблонов тел, подставить лицо, отредактировать некоторые параметры, при необходимости добавить эффекты и текстовую надпись и сохранить полученный результат. Готовое изображение можно разместить в FaceBook, Myspace, опубликовать в своем блоге или отправить по email. Также присутствует возможность обмениваться своими шаблонами с друзьями и знакомыми. Скриншоты Face Off Max: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95 Операционка Windows 7, Vista Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 162 Разработчик CoolwareMax Последнее обновление 15.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы - Фото Отзывы о программе Face Off Max Admin Отзывов о программе Face Off Max 3.8.2.6 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости