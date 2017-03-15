Face Off Max - простой в использовании графический редактор, с помощью которого можно и самому позабавиться и повеселить своих друзей. С помощью приложения можно с любой цифровой фотографии вырезать лицо и быстро наложить на другое фото, благодаря чему поразить воображение своего окружения в социальной сети FaceBook, публикую свои фотографии в виде Супермена, космонавта, Элвиса Пресли или запросто обнимающегося с Меган Фокс.

При чем для этого не надо быть гуру Photoshop'а - освоить программу смогут даже неопытные пользователи. Необходимо выбрать нужный портретный снимок, выбрать один из предложенных шаблонов тел, подставить лицо, отредактировать некоторые параметры, при необходимости добавить эффекты и текстовую надпись и сохранить полученный результат.

Готовое изображение можно разместить в FaceBook, Myspace, опубликовать в своем блоге или отправить по email. Также присутствует возможность обмениваться своими шаблонами с друзьями и знакомыми.