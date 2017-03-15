Face Off Max для Windows

Face Off Max 3.8.2.6

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Описание Face Off Max 3.8.2.6Описание   Скачать Face Off Max 3.8.2.6СКАЧАТЬ (22,03 Мб) Скриншоты Face Off Max 3.8.2.6Скриншоты (10)   Статистика Face Off Max 3.8.2.6Статистика   Отзывы о Face Off Max 3.8.2.6Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Face Off Max - простой в использовании графический редактор, с помощью которого можно и самому позабавиться и повеселить своих друзей. С помощью приложения можно с любой цифровой фотографии вырезать лицо и быстро наложить на другое фото, благодаря чему поразить воображение своего окружения в социальной сети FaceBook, публикую свои фотографии в виде Супермена, космонавта, Элвиса Пресли или запросто обнимающегося с Меган Фокс.

При чем для этого не надо быть гуру Photoshop'а - освоить программу смогут даже неопытные пользователи. Необходимо выбрать нужный портретный снимок, выбрать один из предложенных шаблонов тел, подставить лицо, отредактировать некоторые параметры, при необходимости добавить эффекты и текстовую надпись и сохранить полученный результат.

Готовое изображение можно разместить в FaceBook, Myspace, опубликовать в своем блоге или отправить по email. Также присутствует возможность обмениваться своими шаблонами с друзьями и знакомыми.

Скриншоты Face Off Max:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
ОперационкаWindows 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Face Off Max

Admin

Отзывов о программе Face Off Max 3.8.2.6 пока нет, можете добавить...

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