VMware OS Optimization Tool для Windows

VMware OS Optimization Tool b1085

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Описание VMware OS Optimization Tool b1085Описание   Скачать VMware OS Optimization Tool b1085СКАЧАТЬ (3,87 Мб) Скриншоты VMware OS Optimization Tool b1085Скриншоты (6)   Статистика VMware OS Optimization Tool b1085Статистика   Отзывы о VMware OS Optimization Tool b1085Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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VMware OS Оптимизация Tool - бесплатное приложение для оптимизации системы виртуального ПК для использования с VMware Horizon View. Анализирует систему и выявляет оптимальный набор настроек для оптимизации как локального ПК, так и удаленный системы.

Включает в себя настраиваемые шаблоны для включения или отключения системных служб Windows и задач (скринсейверы, RSS-фиды и другие ненужные пользователю вещи, поедающие определенное количество производительности),внесения изменений в реестр в соответствии с рекомендациями и конфигурацией для повышения производительности. Для различных настроек по их иконкам можно судить об их критичности для виртуального ПК: красные нужно изменять осторожно, синие ничему особо не повредят.

Возможности приложения:

  • Анализ настроек.
  • Локальная и удаленная оптимизация в одной утилите.
  • Удаленный анализ.
  • Просмотр истории изменений конфигураций.
  • Возможность отката изменений.
  • Управление шаблонами для различных гостевых ОС:
    • встроенные шаблоны;
    • шаблоны, созданные пользователем;
    • шаблоны полученные из сообщества.
  • Возможность экспорта результатов.
Скриншоты VMware OS Optimization Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе VMware OS Optimization Tool

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