VMware OS Оптимизация Tool - бесплатное приложение для оптимизации системы виртуального ПК для использования с VMware Horizon View. Анализирует систему и выявляет оптимальный набор настроек для оптимизации как локального ПК, так и удаленный системы.

Включает в себя настраиваемые шаблоны для включения или отключения системных служб Windows и задач (скринсейверы, RSS-фиды и другие ненужные пользователю вещи, поедающие определенное количество производительности),внесения изменений в реестр в соответствии с рекомендациями и конфигурацией для повышения производительности. Для различных настроек по их иконкам можно судить об их критичности для виртуального ПК: красные нужно изменять осторожно, синие ничему особо не повредят.

Возможности приложения: