VMware OS Оптимизация Tool - бесплатное приложение для оптимизации системы виртуального ПК для использования с VMware Horizon View. Анализирует систему и выявляет оптимальный набор настроек для оптимизации как локального ПК, так и удаленный системы.
Включает в себя настраиваемые шаблоны для включения или отключения системных служб Windows и задач (скринсейверы, RSS-фиды и другие ненужные пользователю вещи, поедающие определенное количество производительности),внесения изменений в реестр в соответствии с рекомендациями и конфигурацией для повышения производительности. Для различных настроек по их иконкам можно судить об их критичности для виртуального ПК: красные нужно изменять осторожно, синие ничему особо не повредят.
Возможности приложения:
- Анализ настроек.
- Локальная и удаленная оптимизация в одной утилите.
- Удаленный анализ.
- Просмотр истории изменений конфигураций.
- Возможность отката изменений.
- Управление шаблонами для различных гостевых ОС:
- встроенные шаблоны;
- шаблоны, созданные пользователем;
- шаблоны полученные из сообщества.
- Возможность экспорта результатов.