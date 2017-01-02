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USB Device Tree Viewer для Windows

USB Device Tree Viewer 3.0.8

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Описание USB Device Tree Viewer 3.0.8Описание   Скачать USB Device Tree Viewer 3.0.8СКАЧАТЬ (306 Кб) Скриншоты USB Device Tree Viewer 3.0.8Скриншоты (4)   Статистика USB Device Tree Viewer 3.0.8Статистика   Отзывы о USB Device Tree Viewer 3.0.8Отзывы (0)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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USB Device Tree Viewer - небольшое бесплатное приложение для получения подробной информации о подключенных через USB порты устройствах. Все существующие USB хосты отображаются в виде древовидного списка, что делает максимально удобным анализ данных всех контролеров USB. Позволяет производить основные действия управления над подключенными устройствами. Имеет минимум настроек и не требует установки.

Очень полезная программа для получения расширенных данных о подключенных по USB устройствах. Позволяет безопасно и корректно отключить устройство или произвести перезагрузку соединения.

Особенности приложения:

  • Удобное получение информации. Позволяет узнать:
    • кто производитель хост-контроллера;
    • пропускную способность;
    • какие COM порты использованы;
    • тип шины;
    • дочерние устройства;
    • местоположение;
    • буквы дисков;
    • конфигурацию каждого подключенного USB устройства
    • и другую информацию.
  • Функции безопасного отключения, перезапуска устройства и порта.
  • Сохранение позиции окна.
  • Возможность менять цвет фона и текста.
  • Настраиваемые функции поиска: по ID устройства, букве диска, имени тома и т.п.
  • Панель инструментов и списки переходов для легкого поиска устройства в сложных деревьях.
Скриншоты USB Device Tree Viewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 372
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Расширения

Отзывы о программе USB Device Tree Viewer

Admin

Отзывов о программе USB Device Tree Viewer 3.0.8 пока нет, можете добавить...

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