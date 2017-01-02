USB Device Tree Viewer - небольшое бесплатное приложение для получения подробной информации о подключенных через USB порты устройствах. Все существующие USB хосты отображаются в виде древовидного списка, что делает максимально удобным анализ данных всех контролеров USB. Позволяет производить основные действия управления над подключенными устройствами. Имеет минимум настроек и не требует установки.

Очень полезная программа для получения расширенных данных о подключенных по USB устройствах. Позволяет безопасно и корректно отключить устройство или произвести перезагрузку соединения.

Особенности приложения: