USB Device Tree Viewer - небольшое бесплатное приложение для получения подробной информации о подключенных через USB порты устройствах. Все существующие USB хосты отображаются в виде древовидного списка, что делает максимально удобным анализ данных всех контролеров USB. Позволяет производить основные действия управления над подключенными устройствами. Имеет минимум настроек и не требует установки.
Очень полезная программа для получения расширенных данных о подключенных по USB устройствах. Позволяет безопасно и корректно отключить устройство или произвести перезагрузку соединения.
Особенности приложения:
- Удобное получение информации. Позволяет узнать:
- кто производитель хост-контроллера;
- пропускную способность;
- какие COM порты использованы;
- тип шины;
- дочерние устройства;
- местоположение;
- буквы дисков;
- конфигурацию каждого подключенного USB устройства
- и другую информацию.
- Функции безопасного отключения, перезапуска устройства и порта.
- Сохранение позиции окна.
- Возможность менять цвет фона и текста.
- Настраиваемые функции поиска: по ID устройства, букве диска, имени тома и т.п.
- Панель инструментов и списки переходов для легкого поиска устройства в сложных деревьях.