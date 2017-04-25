PDF Architect - мощная программа для преобразования текстовых форматов и изображений в формат PDF. Приложение позволяет открывать и просматривать PDF-документы, умеет работать с закладками, дает возможность изменять масштаб документа, вращать его, а также объединять несколько типов файлов, чтобы получить один общий файл PDF.

Программа умеет работать с различными форматами файлов, включая растровые изображения (png, jpeg, jpg, gif, bmp, tif, tiff), документы MS Word (docx, doc) и MS Excel (xlsx, xlc), текстовые (txt), форматы комиксов (cbr, cbz) и пр. Присутствует виртуальный принтер для печати PDF-файлов и расширение к браузеру Firefox и Internet Explorer.

Основные возможности PDF Architect: