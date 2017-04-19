SleepStream Lite 1.3 для iPhone, iPad, iPod
SleepStream Lite - программа позволит вам расслабиться и отвлечься от повседневных проблем под звуки шума прибоя, порывов горного ветра, потрескивания огня, звуков
Streaks 2.2 для iOS
Streaks - приложение, которое поможет вам сформировать свои полезные привычки и избавиться от вредных. Ставьте перед собой цели, планируйте, а приложение будет вам
Insight Timer 12.2.13 для iOS
Insight Таймер - приложение-таймер для медитации. Поможет бороться со стрессом, тревогой и бессонницей, а также позволит повысить уровень самооценки. Предлагает
Счетчик Калорий 6.7.1 для iPhone, iPad
Счетчик Калорий - программа для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно следить за своим весом и контролировать состояние здоровья. Присутствует информация
MyFitnessPal 7.12.1 для iPhone, iPad
MyFitnessPal - приложение для мобильных устройств на платформе iOS, с помощью которого пользователь может следить за состоянием своего здоровья. Присутствует счетчик
Go Green 1.01 для iPhone, iPad, iPod
Go Green - эта программа позволяет вести "правильный" экологически чистый, эффективный и безопасный образ жизни. При каждом запуске она дает совет как лучше