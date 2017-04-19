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Счетчик Калорий для iOS

Счетчик Калорий 7.0 для iPhone, iPad

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Описание Счетчик Калорий 7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Счетчик Калорий 7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (74.5 Мб) Скриншоты Счетчик Калорий 7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Счетчик Калорий 7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Счетчик Калорий 7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Счетчик Калорий - бесплатное приложение, благодаря которому можно быстро и легко найти информацию о питательной ценности пищевых продуктов, которые Вы едите, а также легко отслеживать ваши блюда, физические упражнения и вес. Присутствует возможность добавлять сводную информацию по питанию, синхронизировать свой вес и многое другое.

Основные достоинства программы Счетчик Калорий:

  • Поддержка Apple Watch;
  • Встроенный пищевой дневник;
  • Наличие сканера штрих-кодов;
  • Дневник упражнений, для записи сожженных калорий;
  • Диетический календарь;
  • Отчетность и цели;
  • Слежение за весом в таблице;
  • Распознавание изображения;
  • Фотографируйте продукты питания и блюда, ведите дневник в фотографиях;
  • Журнал прогресса.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Счетчик Калорий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 45
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Счетчик Калорий

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