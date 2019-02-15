Программы для iOS » Хобби, увлечения » Здоровье » MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPad
MyFitnessPal для iOS

MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (163 Мб) Скриншоты MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MyFitnessPal – бесплатный и удобный в эксплуатации счетчик калорий для iPhone и iPad, включающий в себя огромную пищевую базу данных из более чем 4 000 000 наименований. Присутствует возможность создания собственных блюд и упражнений, имеется статистика по основным питательным веществам, отчеты о динамике, встроенный сканер штрих-кодов и пр. Также пользователю доступно более 350 физических упражнений, статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.

Ключевые особенности MyFitnessPal:

  • Крупнейшая пищевая база данных на более чем 4 000 000 наименований.
  • Более 350 упражнений.
  • Быстрый и удобный ввод данных о питании.
  • Полная синхронизация с сайтом.
  • Возможность сравнения результатов с друзьями.
  • Возможность создания собственных блюд и упражнений.
  • Статистика по основным питательным веществам, отчеты о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из режима питания.
  • Калькулятор пищевой ценности рецептов.
  • Поддержка метрической и английской систем мер.
  • Добавление сводной информации по питанию в HealthKit и синхронизация веса.
  • Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.
  • Автоматическое запоминание часто потребляемых продуктов и блюд и быстрый доступ к ним.
  • Возможность сохранять и повторно использовать целые приемы пищи.
  • Добавление нескольких наименований одновременно.
  • Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.
  • Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.
  • Индивидуальные цели исходя из персонального диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты MyFitnessPal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

Счетчик Калорий 8.1.2 для iPhone, iPad

Счетчик Калорий - программа для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно следить за своим весом и контролировать состояние здоровья. Присутствует информация

MyFitnessPal 19.1.5 для iPhone, iPad

MyFitnessPal - приложение для мобильных устройств на платформе iOS, с помощью которого пользователь может следить за состоянием своего здоровья. Присутствует счетчик

Lifesum 9.0.5 для iPhone, iPad

Полезное приложение, которое будет полезно тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или

Fitbit 2.82 для iPhone, iPad

Удобное в использовании приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической

Insight Timer 14.5.5 для iOS

Insight Таймер - приложение-таймер для медитации. Поможет бороться со стрессом, тревогой и бессонницей, а также позволит повысить уровень самооценки. Предлагает

Seven - 7-минутная тренировка 8.0.8 для iPhone, iPad

Программа для выполнения 7-минутной зарядки, которая основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Доступно более 200 различных упражнений для

скачать Adguard

Отзывы о программе MyFitnessPal

Admin

Отзывов о программе MyFitnessPal 19.2.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 