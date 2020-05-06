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Счетчик Калорий для Android

Счетчик Калорий 8.5.0.9 для Android

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Описание Счетчик Калорий 8.5.0.9 для AndroidОписание   Скачать Счетчик Калорий 8.5.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (16,15 Мб) Скриншоты Счетчик Калорий 8.5.0.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Счетчик Калорий 8.5.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Счетчик Калорий 8.5.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Счетчик Калорий - полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю следить за своим весом и контролировать состояние здоровья. Программа предоставляет массу информации о калорийности и составе как отдельных продуктов, так и готовых блюд. Кроме этого присутствует встроенный сканер штрих-кодов, пищевой дневник и дневник упражнений, диетический календарь, журнал прогресса и др.

Перед началом использования приложения необходимо указать личные данные (рост, пол, возраст, образ жизни) и предполагаемое направление изменения массы тела (сохранение, снижение или набор веса), после чего Счетчик Калорий вычислит требуемую индивидуальную суточную норму калорий.

Счетчик Калорий
Счетчик Калорий
Счетчик Калорий
Счетчик Калорий
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 990
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Счетчик Калорий

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