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Электроник Lite для Android

Электроник Lite 4.0 для Android

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Описание Электроник Lite 4.0 для AndroidОписание   Скачать Электроник Lite 4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,33 Мб) Скриншоты Электроник Lite 4.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Электроник Lite 4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Электроник Lite 4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Электроник Lite – в простой и доступной форме рассказывает о таких сложных вещах, как физические законы, радиофизика и электроника. Для удобства освоение материла, присутствуют графические изображения и разделение по темам.

В приложении можно найти следующие разделы: теория, практика, схемы, ремонт и контроллеры. Начинающие пользователи могут подчерпнуть базовые знания электроники и получить азы работы с напряжением. Более опытным пользователям будут интересны разделы практических советов по ремонту, составлению схем и советы по использованию контроллера.

Что нового в Электроник Lite 4.0 для Android?
  • Новый дизайн.
  • Раздельные уведомления для платной/бесплатной версии.
  • Поиск статей.
  • Адаптация по планшеты.
  • Ускорение работы приложения.
  • Устранение ошибок.

 
Скриншоты Электроник Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Физика - Обучающий софт

Отзывы о программе Электроник Lite

Admin

Отзывов о программе Электроник Lite 4.0 для Android пока нет, можете добавить...

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