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Физика.Формулы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Физика
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,05 Мб
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Физика.Формулы - удобный в использовании справочник терминов, формул и таблиц по школьной программе за 7-11 класс, с помощью которого можно легко подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам по физике. Кроме того программа позволяет увеличить багаж знаний по предмету, выучить старые и узнать новые формулы по физике, понять и запомнить новые термины и их значения, вспомнить или найти нужную формулу, а также поможет решить задачу или уравнение с помощью калькуляторов.

Основные возможности программы Физика.Формулы:

  • Комфортная навигация в приложении.
  • Больше 200 терминов, слов и словосочетаний.
  • Большая подборка формул.
  • Десятки полезных таблиц, позволяющих лучше усваивать новый материал.
  • Более 50 калькуляторов, с помощью которых можно найти ответы на любые задачи и уравнения.
  • Мощный поиск по словарю и коллекции формул.
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