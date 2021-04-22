Физика.Формулы - удобный в использовании справочник терминов, формул и таблиц по школьной программе за 7-11 класс, с помощью которого можно легко подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам по физике. Кроме того программа позволяет увеличить багаж знаний по предмету, выучить старые и узнать новые формулы по физике, понять и запомнить новые термины и их значения, вспомнить или найти нужную формулу, а также поможет решить задачу или уравнение с помощью калькуляторов.

Основные возможности программы Физика.Формулы: