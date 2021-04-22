Физика.Формулы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|August Software
|Категория:
|Физика
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,05 Мб
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Физика.Формулы - удобный в использовании справочник терминов, формул и таблиц по школьной программе за 7-11 класс, с помощью которого можно легко подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам по физике. Кроме того программа позволяет увеличить багаж знаний по предмету, выучить старые и узнать новые формулы по физике, понять и запомнить новые термины и их значения, вспомнить или найти нужную формулу, а также поможет решить задачу или уравнение с помощью калькуляторов.
Основные возможности программы Физика.Формулы:
- Комфортная навигация в приложении.
- Больше 200 терминов, слов и словосочетаний.
- Большая подборка формул.
- Десятки полезных таблиц, позволяющих лучше усваивать новый материал.
- Более 50 калькуляторов, с помощью которых можно найти ответы на любые задачи и уравнения.
- Мощный поиск по словарю и коллекции формул.
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