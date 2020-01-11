Фоксфорд Учебник - интерактивный справочник по школьной программе за 4-11 классы. В Учебнике можно найти теорию, отличные примеры и просто шпаргалки по разным предметам. Бонусом идет более 500 подробных видеоуроков с лучшими преподавателями страны. С его помощью вы сможете подготовиться на отлично к уроку, ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и олимпиадам.
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8 школьных предметов: математика, русский язык, физика, информатика, обществознание, химия, история, биология
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Подготовиться к уроку в школе, ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и олимпиадам
Углубить свои знания в любимом предмете
Выучить формулы по математике, физике и химии
Понять и запомнить правила русской орфографии и пунктуации
Вспомнить или найти важную дату по истории
Узнать значение нового термина по обществознанию и биологии
Изучить основы программирования по информатике
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