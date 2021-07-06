Физика - краткий справочник по физике: формулы, законы с пояснениями для Android-устройств. Приложение прекрасно подойдет как изучающим физику на профильном, так и на базовом уровне.

Справочник предлагает:

Пояснение к каждой формуле (по нажатию): входящие в нее величины, их размерность и константы.

Иллюстрации и графики.

На данный момент доступно пять разделов: