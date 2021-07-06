Физика для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Физика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 356 | Статистика
Размер:12,38 Мб
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Физика - краткий справочник по физике: формулы, законы с пояснениями для Android-устройств. Приложение прекрасно подойдет как изучающим физику на профильном, так и на базовом уровне.

Справочник предлагает:

  • Пояснение к каждой формуле (по нажатию): входящие в нее величины, их размерность и константы.
  • Иллюстрации и графики.

На данный момент доступно пять разделов:

  1. механика (включая кинематику, статику, гидростатику и гидродинамику)
  2. молекулярно-кинетическая теория газов
  3. термодинамика
  4. электричество (включая электростатику и постоянный ток)
  5. магнетизм
  6. колебания и волны
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