Физика для Android
|Оценка:
|3.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Olga Sopilnyak
|Категория:
|Физика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 356 | Статистика
|Размер:
|12,38 Мб
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Физика - краткий справочник по физике: формулы, законы с пояснениями для Android-устройств. Приложение прекрасно подойдет как изучающим физику на профильном, так и на базовом уровне.
Справочник предлагает:
- Пояснение к каждой формуле (по нажатию): входящие в нее величины, их размерность и константы.
- Иллюстрации и графики.
На данный момент доступно пять разделов:
- механика (включая кинематику, статику, гидростатику и гидродинамику)
- молекулярно-кинетическая теория газов
- термодинамика
- электричество (включая электростатику и постоянный ток)
- магнетизм
- колебания и волны
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