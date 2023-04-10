Thermonator для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Физика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,65 Мб
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Thermonator - приложение для решения задач по термодинамике Инженерное дело. Присутствуют расчеты таблиц водяного пара, воздуха, идеальных газов, хладагентов и других веществ, разъяснения основных понятий, уравнений и законов термодинамики.

Особенности Thermonator:

  • Расчет свойств состояний, процессов и термодинамических циклов свободного проектирования.
  • Расчет изобарных, изотермических, изохорных, адиабатических (изэнтропических) и изоэнтропических процессов.
  • Автоматический расчет предопределенных циклов: Карно, Отто, Дизель, Двойной смешанный, Стирлинг, Джоуль-Брайтон, Регенеративный теплообменник, Идеальная мощность Ренкина и пр.
  • Масса и энергетический баланс по первому принципу.
  • Расчет теплообменников: открытых, закрытых и смешанных.
  • Mass of Control или Volume of Control (закрытая система или открытая система) для расчета работы процессов в соответствии с упражнением.
  • Состояние окружающей среды для расчета относительного давления и эксергии.
  • Состояние ссылки для корректировки результатов по разным книгам или библиографическим источникам.
  • Интерактивные диаграммы (давление-объем, температура-энтропия, энтальпия-энтропия, Молье и т.д.).
  • Учебные пособия: быстрые напоминания о термодинамических концепциях и формулах.
  • Информация о веществах: формула, молекулярная масса, критическая точка, удельная теплоемкость и т.д.
  • Свойства состояния: давление, температура, объем, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, эксергия, давление, удельная теплоемкость, название пара и насыщенные свойства.
  • Свойства процесса: тепло, работа, работа расширения, техническая работа, работа потока и приращения основных свойств состояния.
  • Свойства цикла: тепловые характеристики, нагрев COP, охлаждение COP и все характеристики процесса.
  • Единицы: давление (бар, ат, атм, кПа, МПа, psia), температура (K, C, R, F), объем (м3, л, фут3, галлон), масса (моль, кмоль) , кг, фунт-м3), энергии (Дж, кДж, кгс, кВт · ч, BTu), мощности (Вт, кВт, л.с., л.с. (Великобритания), BTus, BTU · ч).
  • Вещества: вода, воздух, аммиак, диоксид углерода, азот, кислород, алканы (бутан, этан, гептан, гексан, изопентан, метан, октан, пентан, пропан), алкены (этилен, пропилен), хладагенты и пр.
  • И многое другое...
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