Отзывов о программе Thermonator 3.9 пока нет, можете добавить...

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Thermonator - приложение для решения задач по термодинамике Инженерное дело. Присутствуют расчеты таблиц водяного пара, воздуха, идеальных газов, хладагентов и других веществ, разъяснения основных понятий, уравнений и законов термодинамики.

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