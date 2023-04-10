Thermonator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Xmuzzers Thermodynamics
|Категория:
|Физика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,65 Мб
Thermonator - приложение для решения задач по термодинамике Инженерное дело. Присутствуют расчеты таблиц водяного пара, воздуха, идеальных газов, хладагентов и других веществ, разъяснения основных понятий, уравнений и законов термодинамики.
Особенности Thermonator:
- Расчет свойств состояний, процессов и термодинамических циклов свободного проектирования.
- Расчет изобарных, изотермических, изохорных, адиабатических (изэнтропических) и изоэнтропических процессов.
- Автоматический расчет предопределенных циклов: Карно, Отто, Дизель, Двойной смешанный, Стирлинг, Джоуль-Брайтон, Регенеративный теплообменник, Идеальная мощность Ренкина и пр.
- Масса и энергетический баланс по первому принципу.
- Расчет теплообменников: открытых, закрытых и смешанных.
- Mass of Control или Volume of Control (закрытая система или открытая система) для расчета работы процессов в соответствии с упражнением.
- Состояние окружающей среды для расчета относительного давления и эксергии.
- Состояние ссылки для корректировки результатов по разным книгам или библиографическим источникам.
- Интерактивные диаграммы (давление-объем, температура-энтропия, энтальпия-энтропия, Молье и т.д.).
- Учебные пособия: быстрые напоминания о термодинамических концепциях и формулах.
- Информация о веществах: формула, молекулярная масса, критическая точка, удельная теплоемкость и т.д.
- Свойства состояния: давление, температура, объем, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, эксергия, давление, удельная теплоемкость, название пара и насыщенные свойства.
- Свойства процесса: тепло, работа, работа расширения, техническая работа, работа потока и приращения основных свойств состояния.
- Свойства цикла: тепловые характеристики, нагрев COP, охлаждение COP и все характеристики процесса.
- Единицы: давление (бар, ат, атм, кПа, МПа, psia), температура (K, C, R, F), объем (м3, л, фут3, галлон), масса (моль, кмоль) , кг, фунт-м3), энергии (Дж, кДж, кгс, кВт · ч, BTu), мощности (Вт, кВт, л.с., л.с. (Великобритания), BTus, BTU · ч).
- Вещества: вода, воздух, аммиак, диоксид углерода, азот, кислород, алканы (бутан, этан, гептан, гексан, изопентан, метан, октан, пентан, пропан), алкены (этилен, пропилен), хладагенты и пр.
- И многое другое...
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Admin
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