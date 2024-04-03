Электроник Lite – в простой и доступной форме рассказывает о таких сложных вещах, как физические законы, радиофизика и электроника. Для удобства освоение материла, присутствуют графические изображения и разделение по темам.

В приложении можно найти следующие разделы: теория, практика, схемы, ремонт и контроллеры. Начинающие пользователи могут подчерпнуть базовые знания электроники и получить азы работы с напряжением. Более опытным пользователям будут интересны разделы практических советов по ремонту, составлению схем и советы по использованию контроллера.