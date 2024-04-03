Электроник Lite для Android
|Оценка:
|3.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Евгений Михайлов
|Категория:
|Физика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 694 | Статистика
|Размер:
|10,46 Мб
|СКАЧАТЬ
Электроник Lite – в простой и доступной форме рассказывает о таких сложных вещах, как физические законы, радиофизика и электроника. Для удобства освоение материла, присутствуют графические изображения и разделение по темам.
В приложении можно найти следующие разделы: теория, практика, схемы, ремонт и контроллеры. Начинающие пользователи могут подчерпнуть базовые знания электроники и получить азы работы с напряжением. Более опытным пользователям будут интересны разделы практических советов по ремонту, составлению схем и советы по использованию контроллера.
- Устранение ошибок.
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Отзывы о программе Электроник Lite
Сергей про Электроник Lite 3.0 для Android [21-12-2016]
просто Ошарашен простотой и доступностью подачи материала. Приложение просто Супер
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