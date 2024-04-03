Электроник Lite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Физика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 694 | Статистика
Размер:10,46 Мб
СКАЧАТЬ
Электроник Lite скриншот № 1
Электроник Lite скриншот № 2
Электроник Lite скриншот № 3
Электроник Lite скриншот № 4

Электроник Lite – в простой и доступной форме рассказывает о таких сложных вещах, как физические законы, радиофизика и электроника. Для удобства освоение материла, присутствуют графические изображения и разделение по темам.

В приложении можно найти следующие разделы: теория, практика, схемы, ремонт и контроллеры. Начинающие пользователи могут подчерпнуть базовые знания электроники и получить азы работы с напряжением. Более опытным пользователям будут интересны разделы практических советов по ремонту, составлению схем и советы по использованию контроллера.

Что нового в Электроник Lite 7.0?
  • Устранение ошибок.

 

ТОП-сегодня раздела "Физика"
 

скачать Электроник LiteЭлектроник Lite 4.0

Электроник Lite – самоучитель по работе с электричеством. С помощью приложения можно...

скачать ThermonatorThermonator 3.9

Сборник упражнений и задач по термодинамике. Присутствуют расчеты таблиц водяного пара,...

скачать Физические Формулы LiteФизические Формулы Lite 3.5.1

Физические Формулы Free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать Фоксфорд УчебникФоксфорд Учебник 3.7.1

Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте,...

скачать ФизикаФизика 2.0

Физика - краткий справочник по физике: формулы, законы с пояснениями для Android-устройств....

скачать Физика.ФормулыФизика.Формулы 0.0.16

Полезное приложение для школьников, которое представляет собой справочник терминов,...

Отзывы о программе Электроник Lite

Сергей про Электроник Lite 3.0 для Android [21-12-2016]

просто Ошарашен простотой и доступностью подачи материала. Приложение просто Супер
6 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв