Paint.NET - Графический редактор Paint.NET отличается продуманным интерфейсом и значительной функциональностью по сравнению со стандартным редактором MS Paint из поставки Windows. Похожей функциональностью обладает разве что Adobe PhotoShop. Paint.NET создан студентами Вашингтонского Государственного Университета (Washington State University) под чутким руководством специалистов Microsoft. В числе наиболее примечательных возможностей программы - внушительная библиотека спецэффектов и фильтров, легкая расширяемость при помощи написанных третьими лицами модулей, возможность манипулировать слоями изображения, масштабирование от 1% до 3200%, работа со сканером и камерой и множество других функций - включая "anti-aliased" инструменты, размытие, удаление эффекта красных глаз и т.п. Paint.NET является бесплатной альтернативой дорогостоящим софтверным средствам, оснащен обширным набором возможностей и обладает поддержкой планшетных компьютеров.

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

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