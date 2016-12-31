Tinder – если вы ищите новые знакомства и желаете расширить круг общения, то приложение предоставит уникальный опыт знакомств.

Для просмотра нового профиля необходим свайп влево, свайп вправо поставит пользователю Лайк. Как только найдется тот, кто поставит ответный Лайк, то вы образуете пару и можете общаться с понравившимся человеком. Заводите новые знакомства, встречайтесь с людьми, о существовании которых вы даже не подозревали. Приглашайте друзей в групповой чат и договаривайтесь о вечеринках или ищете в приложении другие компании.

Для привлечения внимания, коснитесь синей звездочки или поставьте Суперлайк, проведя по экрану вверх.