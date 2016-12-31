Скачать Яндекс.Браузер
Tinder для Android

Tinder 6.7.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tinder 6.7.0 для AndroidОписание   Скачать Tinder 6.7.0 для AndroidСКАЧАТЬ (41,51 Мб) Скриншоты Tinder 6.7.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Tinder 6.7.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tinder 6.7.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tinder – если вы ищите новые знакомства и желаете расширить круг общения, то приложение предоставит уникальный опыт знакомств.

Для просмотра нового профиля необходим свайп влево, свайп вправо поставит пользователю Лайк. Как только найдется тот, кто поставит ответный Лайк, то вы образуете пару и можете общаться с понравившимся человеком. Заводите новые знакомства, встречайтесь с людьми, о существовании которых вы даже не подозревали. Приглашайте друзей в групповой чат и договаривайтесь о вечеринках или ищете в приложении другие компании.

Для привлечения внимания, коснитесь синей звездочки или поставьте Суперлайк, проведя по экрану вверх.

Скриншоты Tinder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Tinder

Admin

Отзывов о программе Tinder 6.7.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

Yahoo Погода

GPS status

MAPS.ME

SoundHound

DU Speed Booster

Booking.com

Inbox

 
 