Wikimapia Maps - приложение поможет вам просматривать Wikimapia и исследовать места, добавленные пользователями. Данный проект основан на сочетании электронных карт (Google Maps, Google Earth и т.п.) и Вики-технологий.

Этот интерактивный сервис, создан с целью описания всех актуальных объектов на карте Земли. Ресурс полностью бесплатный и редактируется пользователями под контролем администрации сайта. Пользователи могут описывать объекты на онлайн-карте с помощью встроенных функций редактирования, добавлять категории, комментарии, описания и фотографии. Так как географические объекты добавляются пользователями со всего мира, поэтому Wikimapia имеет детальную, полную и открытую карту с более чем 26 млн объектов.

Присутствует верификация местонахождения объекта на карте, поиск по категориям объектов. Доступно масштабирование карты, есть возможность просматривать разные виды карт от Google, Яндекс, Bing, Yahoo, OSM и Викимапии.