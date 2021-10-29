Wikimapia Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Wikimapia
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Wikimapia Maps - приложение поможет вам просматривать Wikimapia и исследовать места, добавленные пользователями. Данный проект основан на сочетании электронных карт (Google Maps, Google Earth и т.п.) и Вики-технологий.
Этот интерактивный сервис, создан с целью описания всех актуальных объектов на карте Земли. Ресурс полностью бесплатный и редактируется пользователями под контролем администрации сайта. Пользователи могут описывать объекты на онлайн-карте с помощью встроенных функций редактирования, добавлять категории, комментарии, описания и фотографии. Так как географические объекты добавляются пользователями со всего мира, поэтому Wikimapia имеет детальную, полную и открытую карту с более чем 26 млн объектов.
Присутствует верификация местонахождения объекта на карте, поиск по категориям объектов. Доступно масштабирование карты, есть возможность просматривать разные виды карт от Google, Яндекс, Bing, Yahoo, OSM и Викимапии.
Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...
Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые...
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и...
ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио....
Отзывы о программе Wikimapia Maps
Admin
Отзывов о программе Wikimapia Maps 1.0 пока нет, можете добавить...