Wikimapia Maps для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,16 Мб
СКАЧАТЬ
Wikimapia Maps скриншот № 1
Wikimapia Maps скриншот № 2
Wikimapia Maps скриншот № 3
Wikimapia Maps скриншот № 4

Wikimapia Maps - приложение поможет вам просматривать Wikimapia и исследовать места, добавленные пользователями. Данный проект основан на сочетании электронных карт (Google Maps, Google Earth и т.п.) и Вики-технологий.

Этот интерактивный сервис, создан с целью описания всех актуальных объектов на карте Земли. Ресурс полностью бесплатный и редактируется пользователями под контролем администрации сайта. Пользователи могут описывать объекты на онлайн-карте с помощью встроенных функций редактирования, добавлять категории, комментарии, описания и фотографии. Так как географические объекты добавляются пользователями со всего мира, поэтому Wikimapia имеет детальную, полную и открытую карту с более чем 26 млн объектов.

Присутствует верификация местонахождения объекта на карте, поиск по категориям объектов. Доступно масштабирование карты, есть возможность просматривать разные виды карт от Google, Яндекс, Bing, Yahoo, OSM и Викимапии.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.175

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать OLX.uaOLX.ua 5.42.6

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...

скачать Peers.TVPeers.TV 7.6.6

Peers.TV – приложение с онлайн-телевидением и IPTV-плеером покажет или запишет любимые...

скачать FS VideoBoxFS VideoBox 2.3.7

FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и...

скачать ProgTVProgTV 2.70.6

ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио....

Отзывы о программе Wikimapia Maps

Admin

Отзывов о программе Wikimapia Maps 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв