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Тест на профессию для Android

Тест на профессию 1.1 для Android

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Описание Тест на профессию 1.1 для AndroidОписание   Скачать Тест на профессию 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (23,21 Мб) Скриншоты Тест на профессию 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Тест на профессию 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тест на профессию 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Тест на профессию - тест основан на активизирующей профориентационной методике доктора педагогических наук Николая Сергеевича Пряжникова и адаптирован под определение двух наиболее подходящих профессий.

В тесте пользователю предлагается 34 вопроса, на которые необходимо ответить баллом от 1 до 10 (1 - если вопрос совсем не подходит Вам; 10 - вопрос максимально описывает Вас).

По результатам ответов выбираются 2 из 72 профессий, которые больше всего соответствуют Вашим ответам.

Данные по заработным платам взяты из статистики зарплат по России за 2016 год - это официальные, средние по профессии, зарплаты до вычета подоходного налога. Так же к ним можно применить коэффициент Вашего местожительства.

Скриншоты Тест на профессию:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний

Отзывы о программе Тест на профессию

Admin

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