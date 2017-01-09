Тест на профессию - тест основан на активизирующей профориентационной методике доктора педагогических наук Николая Сергеевича Пряжникова и адаптирован под определение двух наиболее подходящих профессий.

В тесте пользователю предлагается 34 вопроса, на которые необходимо ответить баллом от 1 до 10 (1 - если вопрос совсем не подходит Вам; 10 - вопрос максимально описывает Вас).

По результатам ответов выбираются 2 из 72 профессий, которые больше всего соответствуют Вашим ответам.

Данные по заработным платам взяты из статистики зарплат по России за 2016 год - это официальные, средние по профессии, зарплаты до вычета подоходного налога. Так же к ним можно применить коэффициент Вашего местожительства.