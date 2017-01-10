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King of Thieves для iOS

King of Thieves 2.15 для iPhone, iPad

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Описание King of Thieves 2.15 для iPhone, iPadОписание   Скачать King of Thieves 2.15 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (145,51 Мб) Скриншоты King of Thieves 2.15 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика King of Thieves 2.15 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о King of Thieves 2.15 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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King of Thieves - станьте самым воровитым, неуловимым и ловким из всех воров и заслужите звание их Короля. Рецепт успеха прост - нужно красть все плохо лежащие драгоценные камни (конечно же у других предендентов на титул), создать собственное неприступное убежище и выстроить грамотную оборону подземелья, а также побеждать в Битвах Гильдий. Присутствует возможность создавать собственные кланы и соревнуоваться с огромным количеством игроков по всему миру.

Основные возможности King of Thieves:

  • Похищайте золото и драгоценные камни у других игроков, чтобы стать самым богатым вором в мире!
  • Проектируйте подземелья и наблюдайте, как воры попадают в ваши ловушки.
  • Соревнуйтесь с другими игроками по всему миру за право стать Королем воров.
  • Создавайте уникальные костюмы.
  • Проверьте свою ловкость в 80 одиночных уровнях или играйте онлайн, исследуя созданные другими пользователями подземелья.
  • Вступите в гильдию и объединитесь против врагов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты King of Thieves:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа King of Thieves отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе King of Thieves

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