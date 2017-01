Оцените программу!

5 King of Thieves - станьте самым воровитым, неуловимым и ловким из всех воров и заслужите звание их Короля. Рецепт успеха прост - нужно красть все плохо лежащие драгоценные камни (конечно же у других предендентов на титул), создать собственное неприступное убежище и выстроить грамотную оборону подземелья, а также побеждать в Битвах Гильдий. Присутствует возможность создавать собственные кланы и соревнуоваться с огромным количеством игроков по всему миру. Основные возможности King of Thieves: Похищайте золото и драгоценные камни у других игроков, чтобы стать самым богатым вором в мире!

Проектируйте подземелья и наблюдайте, как воры попадают в ваши ловушки.

Соревнуйтесь с другими игроками по всему миру за право стать Королем воров.

Создавайте уникальные костюмы.

Проверьте свою ловкость в 80 одиночных уровнях или играйте онлайн, исследуя созданные другими пользователями подземелья.

Вступите в гильдию и объединитесь против врагов.

