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Сердитый Котик: ужасная игра для Android

Сердитый Котик: ужасная игра 1.1.2 для Android

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Описание Сердитый Котик: ужасная игра 1.1.2 для AndroidОписание   Скачать Сердитый Котик: ужасная игра 1.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (56,86 Мб) Скриншоты Сердитый Котик: ужасная игра 1.1.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Сердитый Котик: ужасная игра 1.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сердитый Котик: ужасная игра 1.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Сердитый Котик: ужасная игра – попробуйте эту серию ужасных мини-игр и выясните, сможете ли вы поставить мировые рекорды.

Главным героем игры выступает Сердитый котик, ставший популярным интернет-мемом. Вместе с ним вы будете ловить птичек или бурундуков, пробовать сломать макивари или съесть сладости за определенное время. Веселье в игре заканчивается после кошмарных неудач и эпических фейлов, и только тогда вы начнете понимать Сердитого котика и проникнетесь его настроением.

Несмотря на всю ужасность игры, у нее есть прикольный саундтрек в стиле chiptune, напоминающий приставочные мелодии 1980-х – середины 1990-х годов.

Скриншоты Сердитый Котик: ужасная игра:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Сердитый Котик: ужасная игра

Admin

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