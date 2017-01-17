ReactOS - свободная операционная система с открытым исходным кодом, основанная на архитектуре Windows, обеспечивающая поддержку существующих приложений и драйверов.

Позиционируется как альтернатива наиболее распространённой потребительской операционной системе Windows. Установка не занимает много времени. Проводник построен на основе модальных окон.

Особенности:

Поддерживает многие Win32-приложения: как поставляемые с Windows (Paint, блокнот, калькулятор, редактор реестра Regedit, командный интерпретатор cmd), так и сторонние (AbiWord, Adobe Reader, OpenOffice, игры Quake, Quake II и т.д.).

Сторонние приложения выбираются и устанавливаются из менеджера приложений.

Поддержка печати.

Выпускается как в виде LiveCD, так и в варианте для установки на жесткий диск ПК (для установки потребуется всего 500 MB).

Позволяет монтировать и читать различные файловые системы Unix, такие как EXT2, EXT3, EXT4 , ReiserFS и UFS.

Внимание! ReactOS находится в состоянии alpha, что означает отсутствие некоторых особенностей и то, что на данный момент ReactOS не может быть заменой для основной ОС, но продолжает к этому стремиться.