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ReactOS для Windows

ReactOS 0.4.3 Alpha

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Описание ReactOS 0.4.3 AlphaОписание   Скачать ReactOS 0.4.3 AlphaСКАЧАТЬ (97,18 Мб) Скриншоты ReactOS 0.4.3 AlphaСкриншоты (7)   Статистика ReactOS 0.4.3 AlphaСтатистика   Отзывы о ReactOS 0.4.3 AlphaОтзывы (0)  
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ReactOS - свободная операционная система с открытым исходным кодом, основанная на архитектуре Windows, обеспечивающая поддержку существующих приложений и драйверов.

Позиционируется как альтернатива наиболее распространённой потребительской операционной системе Windows. Установка не занимает много времени. Проводник построен на основе модальных окон.

Особенности:

  • Поддерживает многие Win32-приложения: как поставляемые с Windows (Paint, блокнот, калькулятор, редактор реестра Regedit, командный интерпретатор cmd), так и сторонние (AbiWord, Adobe Reader, OpenOffice, игры Quake, Quake II и т.д.).
  • Сторонние приложения выбираются и устанавливаются из менеджера приложений.
  • Поддержка печати.
  • Выпускается как в виде LiveCD, так и в варианте для установки на жесткий диск ПК (для установки потребуется всего 500 MB).
  • Позволяет монтировать и читать различные файловые системы Unix, такие как EXT2, EXT3, EXT4 , ReiserFS и UFS.

Внимание! ReactOS находится в состоянии alpha, что означает отсутствие некоторых особенностей и то, что на данный момент ReactOS не может быть заменой для основной ОС, но продолжает к этому стремиться.

Скриншоты ReactOS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе ReactOS

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