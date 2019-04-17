VirtualBox 6.0.4.128413
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
VMware Workstation 15.0.4 build 12990004
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка
ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome
ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом
Nox App Player 6.2.8.0
Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и
Android SDK 24.4.1
Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android
DOSBox 0.74
DOSBox - Программа эмулирует x86 процессор с поддержкой звука и DOS, позволяя тем самым запускать старые игры на платформах, не имеющих DOS