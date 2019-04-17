BotMek - это эмулятор макросной клавиатуры и мышки. В программе можно написать макросы на обычную мышку и клавиатуру, такие макросы станут отличным помощником в онлайн-играх, ведь нажатием 1 клавиши на своей клавиатуре программа выполнит целую серию комбо-ударов.

Так же макрос может выполнить за вас рутинную работу по фарму мобов и автоматизирует другие задачи. В FPS-шутерах можно уменьшать отдачу оружия настройкой очередности выстрелов одним нажатием мышки.

Особенности программы: