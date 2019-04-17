BotMek для Windows

BotMek 1.4.9

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Описание BotMek 1.4.9Описание   Скачать BotMek 1.4.9СКАЧАТЬ (2,45 Мб) Скриншоты BotMek 1.4.9Скриншоты (4)   Статистика BotMek 1.4.9Статистика   Отзывы о BotMek 1.4.9Отзывы (0)  
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BotMek - это эмулятор макросной клавиатуры и мышки. В программе можно написать макросы на обычную мышку и клавиатуру, такие макросы станут отличным помощником в онлайн-играх, ведь нажатием 1 клавиши на своей клавиатуре программа выполнит целую серию комбо-ударов.

Так же макрос может выполнить за вас рутинную работу по фарму мобов и автоматизирует другие задачи. В FPS-шутерах можно уменьшать отдачу оружия настройкой очередности выстрелов одним нажатием мышки.

Особенности программы:

  • Подходит для любой мышки и клавиатуры;
  • Не требует особых знаний для настройки;
  • Встроенные готовые макросы;
  • Макросный и скриптовый функционал;
  • Может работать со свернутым окном;
Что нового в BotMek 1.4.9?
  • Интеграция системы авторизации с форумом.
  • Управлять своим профилем можно как на форуме, так и из самой программы.
  • Повышена стабильность работы программы при взаимодействии с сервером.
  • Оптимизировано соединение с сервером.
BotMek
BotMek
BotMek
BotMek
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе BotMek

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