FastStone Photo Resizer - бесплатная программа, предназначенная для конвертирования картинок из одного формата в другой.
Кроме этого приложение позволяет изменять размеры, переименовывать, обрезать, вращать, изменять цветовые схемы, добавлять текст и другие эффекты на изображения. Утилита может работать в пакетном режиме, поддерживает функцию «Drag & Drop», позволяет сохранять и загружать настройки и т.д.
Dflame про FastStone Photo Resizer 3.4 [21-08-2015]
В описании забыли добавить самое главное - прога предназначена для пакетной обработки. (Для одиночных картинок лучше подойдет FastStone Image Viewer.) | | Ответить
Сергей про FastStone Photo Resizer 3.2 [07-01-2014]
Нужен русификатор - не разберешь сразу.
А так, то что искал. | | Ответить
aleksa про FastStone Photo Resizer 3.1 [16-12-2012]
В FastStone совсем просто обрезать,зачем ещё этот нужен? | | Ответить
OLEG про FastStone Photo Resizer 3.1 [21-05-2011]
Прога-супер, сразу понял как пользоваться. | | Ответить
sola про FastStone Photo Resizer 3.0 [30-06-2010]
прога не обрезает, вот в чём прикол, хотя если кто-то разобрался как обрезать, допустим тока с права или сверху, то отпишитеь сюда, плиз... я не нашла как, уменьшает и всё, обрезки невижу... | | Ответить