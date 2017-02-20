FastStone Photo Resizer для Windows

FastStone Photo Resizer 3.8

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Описание FastStone Photo Resizer 3.8Описание   Скачать FastStone Photo Resizer 3.8СКАЧАТЬ (1,45 Мб) Скриншоты FastStone Photo Resizer 3.8Скриншоты (2)   Статистика FastStone Photo Resizer 3.8Статистика   Отзывы о FastStone Photo Resizer 3.8Отзывы (9)  
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4.38 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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FastStone Photo Resizer - бесплатная программа, предназначенная для конвертирования картинок из одного формата в другой.

Кроме этого приложение позволяет изменять размеры, переименовывать, обрезать, вращать, изменять цветовые схемы, добавлять текст и другие эффекты на изображения. Утилита может работать в пакетном режиме, поддерживает функцию «Drag & Drop», позволяет сохранять и загружать настройки и т.д.

Что нового в FastStone Photo Resizer 3.8?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты FastStone Photo Resizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 25 392
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Просмотр - Фото

Отзывы о программе FastStone Photo Resizer

Dflame про FastStone Photo Resizer 3.4 [21-08-2015]

В описании забыли добавить самое главное - прога предназначена для пакетной обработки. (Для одиночных картинок лучше подойдет FastStone Image Viewer.)
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Сергей про FastStone Photo Resizer 3.2 [07-01-2014]

Нужен русификатор - не разберешь сразу.
А так, то что искал.
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aleksa про FastStone Photo Resizer 3.1 [16-12-2012]

В FastStone совсем просто обрезать,зачем ещё этот нужен?
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OLEG про FastStone Photo Resizer 3.1 [21-05-2011]

Прога-супер, сразу понял как пользоваться.
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sola про FastStone Photo Resizer 3.0 [30-06-2010]

прога не обрезает, вот в чём прикол, хотя если кто-то разобрался как обрезать, допустим тока с права или сверху, то отпишитеь сюда, плиз... я не нашла как, уменьшает и всё, обрезки невижу...
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