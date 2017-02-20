Кроме этого приложение позволяет изменять размеры, переименовывать, обрезать, вращать, изменять цветовые схемы, добавлять текст и другие эффекты на изображения. Утилита может работать в пакетном режиме, поддерживает функцию «Drag & Drop», позволяет сохранять и загружать настройки и т.д.

FastStone Photo Resizer - бесплатная программа, предназначенная для конвертирования картинок из одного формата в другой.