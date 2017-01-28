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Diggy's Adventure для Android

Diggy's Adventure 1.2.48 для Android

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Описание Diggy's Adventure 1.2.48 для AndroidОписание   Скачать Diggy's Adventure 1.2.48 для AndroidСКАЧАТЬ (70,08 Мб) Скриншоты Diggy's Adventure 1.2.48 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Diggy's Adventure 1.2.48 для AndroidСтатистика   Отзывы о Diggy's Adventure 1.2.48 для AndroidОтзывы (0)  
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Diggy's Adventure – игра про маленького шахтера Дигги, который отправляется в захватывающие приключения. Вместе с друзьями Профессором, Линдой и Расти исследуйте миры, полные тайн и загадок древних цивилизаций.

В игре присутствует захватывающая сюжетная линия, ее действия происходит в таких локациях, как Египет, Скандинавия, Китай или Атлантида. По мере прохождения игры, вам нужно будет решить тысячи головоломок типа «3 в ряд», физических головоломок и конструкторов.

Все находки Дигги сносит в лагерь и его нужно не только украшать, но и улучшать. Создавайте уникальные предметы, выполняйте игровые задания и получайте максимальные награды и очки опыта.

Особенности игры:

  • Более 1000 загадок и головоломок.
  • Более 500 запутанных лабиринтов и шахт.
  • Более 100 забавных персонажей.
  • 5 уникальных локаций.
Скриншоты Diggy's Adventure:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D

Отзывы о программе Diggy's Adventure

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