Lines 3.2.4 для Android
Lines - классическая логическая игра, в которой нужно освобождать от цветных шаров игровое поле, выстраивая линии по 4 или 5 (в зависимости от настроек) шаров одного
Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Words of Wonders 1.9.3M для Android
Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы кроссворда в этой увлекательной игре для мобильных Android-устройств. Вас ждут
Умные Головоломки 2.0 для Android
Бесплатный сборник захватывающих логических головоломок для Android. Игроку доступно более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами. Головоломки отлично
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для Android
Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую романтику. Тут будут и старинные карты с кладом, сокровища и драгоценности, а