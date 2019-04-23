Dots для Android

Dots 2.4.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Dots 2.4.7 для AndroidОписание   Скачать Dots 2.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (29,81 Мб) Скриншоты Dots 2.4.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Dots 2.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dots 2.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dots - захватывающая игра-головоломка для Android, в которой нужно соединять точки одного цвета по вертикали и горизонтали, чтобы заработать как можно больше баллов. Чем больше точек вы соединили, тем больше шанс получить различные бонусы и усилители.

Имеется несколько режимов игры:

  • на время - игроку дается 60 секунд, чтобы соединить как можно больше точек;
  • на ходы - игроку предоставлено 30 ходов, чтобы соединить как можно больше точек;
  • бесконечный - без ограничения по времени и количеству ходов.

Также присутствует многопользовательский режим Испытания, в котором можно соревноваться со своими друзьями в Facebook или Twitter, бить их рекорды и зарабатывать значки, чтобы стать чемпионом в таблице лидеров. Имеется таблица разнообразных достижений.

Dots
Dots
Dots
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Lines 3.2.4 для Android

Lines - классическая логическая игра, в которой нужно освобождать от цветных шаров игровое поле, выстраивая линии по 4 или 5 (в зависимости от настроек) шаров одного

Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Words of Wonders 1.9.3M для Android

Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы кроссворда в этой увлекательной игре для мобильных Android-устройств. Вас ждут

Умные Головоломки 2.0 для Android

Бесплатный сборник захватывающих логических головоломок для Android. Игроку доступно более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами. Головоломки отлично

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для Android

Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую романтику. Тут будут и старинные карты с кладом, сокровища и драгоценности, а

скачать Adguard

Отзывы о программе Dots

Admin

Отзывов о программе Dots 2.4.7 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 