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Птички Шарики: Бабл Шутер для Android

Птички Шарики: Бабл Шутер 1.8.0 для Android

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Описание Птички Шарики: Бабл Шутер 1.8.0 для AndroidОписание   Скачать Птички Шарики: Бабл Шутер 1.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (61,05 Мб) Скриншоты Птички Шарики: Бабл Шутер 1.8.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Птички Шарики: Бабл Шутер 1.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Птички Шарики: Бабл Шутер 1.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Птички Шарики: Бабл Шутер - занимательная Android-головоломка, в которой игроку предстоит стрелять разноцветными птицами, лопать пузыри, освобождать из клеток различных зверушек и птичек, а также сразиться с злобным боссом - орлом.

Ключевые особенности:

  • Более 200 уровней незабываемых приключений и безудержного веселья.
  • Непрерывные обновления.
  • Абсолютно бесплатный Bubble Shooter.
  • Красочные игровые локации.
  • Увлекательный игровой процесс — различные цветовые комбинации птичек и ограниченное количество бросков.
  • Интересный сюжет — начни путешествие по миру с Томом и его милым щенком и отправь злых птичек в свободное падение.
  • Новые препятствия и занимательные сложности.
  • Различные бабл бустеры — испытай силу птицы-бомбы, огня или радуги.
  • Сохранение прогресса — следи за своими успехами, соревнуйся с друзьями, авторизовавшись в игре через Facebook.
  • Внутриигровой магазин.
Птички Шарики: Бабл Шутер
Птички Шарики: Бабл Шутер
Птички Шарики: Бабл Шутер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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