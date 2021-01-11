Программы для Android » Игры » Головоломки » Лучшие Загадки Ребусы Шарады 2.9.0

Лучшие Загадки Ребусы Шарады для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 468 | Статистика
Размер:19,74 Мб
СКАЧАТЬ
Лучшие Загадки Ребусы Шарады скриншот № 1
Лучшие Загадки Ребусы Шарады скриншот № 2
Лучшие Загадки Ребусы Шарады скриншот № 3
Лучшие Загадки Ребусы Шарады скриншот № 4

Лучшие Загадки Ребусы Шарады - сборник лучших загадок, ребусов и шарад. Здесь есть все инструменты для прокачивания ума. При отгадывании вопросов тебе понадобится холодный ум, смекалка и творческое мышление. На пути встретятся как загадки для взрослых, так и загадки для детей. Каждый отгаданный вопрос подарит массу удовольствия и радости.

Всего в игре 300 загадок, 100 ребусов и 160 шарад. Но база будет пополняться новыми вопросами. 

  • Загадки - это описание какого-либо предмета или явления в стихотворной форме. Качай мозги и угадай их все!
  • Ребусы - это загадки из картинок, букв и всяческих специальных приемов. Задействуй свою фантазию, дедукция поможет тебе добраться до правильного ответа.
  • Шарады - это слово, которое нужно сложить из слогов. Каждый слог - маленькая загадка. Так несколько мини-загадок, сложенных в стихотворную форму, образуют шараду.

Тебе кажется все это простым, но первое впечатление обманчиво. Редко кому удается решить все задачи.

Что нового в Лучшие Загадки Ребусы Шарады 2.9.0?
  • Внесены некоторые технические исправления на стабильность игры
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать Тренажер памяти и внимания.Тренажер памяти и внимания. 1.3.4

Тренажер памяти и внимания. - программа для улучшения внимания, памяти и концентрации, в...

скачать Unblock CarUnblock Car 1.7

Unblock Car – одна из самых популярных головоломок на ОС Android. Ваша задача разблокировать на...

скачать Интуиция (Ассоциации)Интуиция (Ассоциации) 1.5.5

Интуиция (Ассоциации) - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, которая...

скачать Bad Piggies HDBad Piggies HD 2.3.3

Bad Piggies HD – создатели Angry Birds предлагают перейти на сторону свиней и наказать зарвавшихся...

скачать Junes JourneyJunes Journey 2.19.4

Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от...

скачать FishdomFishdom 5.13.0

Вдохните поглубже и окунитесь в увлекательную головоломку для смартфонов и планшетов под...

Отзывы о программе Лучшие Загадки Ребусы Шарады

Admin

Отзывов о программе Лучшие Загадки Ребусы Шарады 2.9.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв