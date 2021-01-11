Лучшие Загадки Ребусы Шарады для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Almond Studio
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 468 | Статистика
|Размер:
|19,74 Мб
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Лучшие Загадки Ребусы Шарады - сборник лучших загадок, ребусов и шарад. Здесь есть все инструменты для прокачивания ума. При отгадывании вопросов тебе понадобится холодный ум, смекалка и творческое мышление. На пути встретятся как загадки для взрослых, так и загадки для детей. Каждый отгаданный вопрос подарит массу удовольствия и радости.
Всего в игре 300 загадок, 100 ребусов и 160 шарад. Но база будет пополняться новыми вопросами.
- Загадки - это описание какого-либо предмета или явления в стихотворной форме. Качай мозги и угадай их все!
- Ребусы - это загадки из картинок, букв и всяческих специальных приемов. Задействуй свою фантазию, дедукция поможет тебе добраться до правильного ответа.
- Шарады - это слово, которое нужно сложить из слогов. Каждый слог - маленькая загадка. Так несколько мини-загадок, сложенных в стихотворную форму, образуют шараду.
Тебе кажется все это простым, но первое впечатление обманчиво. Редко кому удается решить все задачи.
- Внесены некоторые технические исправления на стабильность игры
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