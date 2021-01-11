Лучшие Загадки Ребусы Шарады - сборник лучших загадок, ребусов и шарад. Здесь есть все инструменты для прокачивания ума. При отгадывании вопросов тебе понадобится холодный ум, смекалка и творческое мышление. На пути встретятся как загадки для взрослых, так и загадки для детей. Каждый отгаданный вопрос подарит массу удовольствия и радости.

Всего в игре 300 загадок, 100 ребусов и 160 шарад. Но база будет пополняться новыми вопросами.

Загадки - это описание какого-либо предмета или явления в стихотворной форме. Качай мозги и угадай их все!

Ребусы - это загадки из картинок, букв и всяческих специальных приемов. Задействуй свою фантазию, дедукция поможет тебе добраться до правильного ответа.

Шарады - это слово, которое нужно сложить из слогов. Каждый слог - маленькая загадка. Так несколько мини-загадок, сложенных в стихотворную форму, образуют шараду.

Тебе кажется все это простым, но первое впечатление обманчиво. Редко кому удается решить все задачи.