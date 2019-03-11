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Часовщик: три в ряд для Android

Часовщик: три в ряд 39.111.0 для Android

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Описание Часовщик: три в ряд 39.111.0 для AndroidОписание   Скачать Часовщик: три в ряд 39.111.0 для AndroidСКАЧАТЬ (94,86 Мб) Скриншоты Часовщик: три в ряд 39.111.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Часовщик: три в ряд 39.111.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Часовщик: три в ряд 39.111.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Часовщик: три в ряд - увлекательная головоломка в жанре "три в ряд", в которой игроку предстоит не только составлять в ряды разноцветные камни, но по ходу разгадать тайну и спасти город от злых чар старого Часовщика.

Раскройте тайну, которую скрывает черный инди кот. Вас ждут удивительные приключения и скрытые сокровища.

Особенности игры:

  • Более 1000 уровней три в ряд;
  • Захватывающая мистическая атмосфера: у Часовщика есть своя тайна и секрет;
  • Красивые самоцветы: рубины, алмазы и кристаллы;
  • Уникальные бонусы и комбинации матч 3 фишек;
  • Сними проклятие с города!
  • Синхронизация на разных устройствах, а, также, возможность играть без интернета и сети;
  • Поддержка HD графики;
  • Ежемесячные обновления игры: праздничные приключения с призами и сокровищами!
Часовщик: три в ряд
Часовщик: три в ряд
Часовщик: три в ряд
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Часовщик: три в ряд

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