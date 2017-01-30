Defender Control - небольшая утилита, которая поможет в один клик отключать, включать и запускать Защитник Windows.

Антивирус начального уровня Windows Defender интегрирован в операционную систему и работает в фоновом режиме. Он не имеет опции отключения на произвольное время, хотя такая необходимость вполне может возникнуть в некоторых ситуациях. Например, более мощный антивирус, при наличии которого в работе двух подобных приложений и дополнительной нагрузке на процессор нет необходимости. Также некоторые приложения при установке могут попросить отключить Защитник Windows. Также его отключение поможет при нехватке ресурсов на слабых компьютерах. Именно для таких ситуаций и пригодится предложенная программа.

Интерфейс приложения состоит из пары основных кнопок, одна из которых в один клик отключает Windows Defender, другая его запускает.

Также можно легко перейти в настройки Защитника Windows и использовать программу из командной строки.