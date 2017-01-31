Механическая Коробка – набор сложных головоломок, для решения которых придется применить логическое мышление и проявить смекалку.
В течение игры вам придется взламывать хитроумные замки, подбирать пароли и искать скрытые выключатели.
Особенности игры:
- Очень сложные логические головоломки.
- Возможность играть без подключения к интернету.
- Используйте подсказки, если возникли проблемы с решением.
- Найдите все скрытые подсказки и пасхалки.
- Оптимизированная графика для планшетов и смартфонов.
- Избежите всех ловушек и узнайте главный секрет механической коробки.