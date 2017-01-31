6.12.30 для Android

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5 Механическая Коробка – набор сложных головоломок, для решения которых придется применить логическое мышление и проявить смекалку. В течение игры вам придется взламывать хитроумные замки, подбирать пароли и искать скрытые выключатели. Особенности игры: Очень сложные логические головоломки.

Возможность играть без подключения к интернету.

Используйте подсказки, если возникли проблемы с решением.

Найдите все скрытые подсказки и пасхалки.

Оптимизированная графика для планшетов и смартфонов.

Избежите всех ловушек и узнайте главный секрет механической коробки.