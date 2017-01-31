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Механическая Коробка для Android

Механическая Коробка 6.12.30 для Android

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Описание Механическая Коробка 6.12.30 для AndroidОписание   Скачать Механическая Коробка 6.12.30 для AndroidСКАЧАТЬ (22,31 Мб) Скриншоты Механическая Коробка 6.12.30 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Механическая Коробка 6.12.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о Механическая Коробка 6.12.30 для AndroidОтзывы (0)  
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Механическая Коробка – набор сложных головоломок, для решения которых придется применить логическое мышление и проявить смекалку.

В течение игры вам придется взламывать хитроумные замки, подбирать пароли и искать скрытые выключатели.

Особенности игры:

  • Очень сложные логические головоломки.
  • Возможность играть без подключения к интернету.
  • Используйте подсказки, если возникли проблемы с решением.
  • Найдите все скрытые подсказки и пасхалки.
  • Оптимизированная графика для планшетов и смартфонов.
  • Избежите всех ловушек и узнайте главный секрет механической коробки.
Скриншоты Механическая Коробка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Механическая Коробка

Admin

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