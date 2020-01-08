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Головоломки со спичками для Android

Головоломки со спичками 2.0.9 для Android

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Описание Головоломки со спичками 2.0.9 для AndroidОписание   Скачать Головоломки со спичками 2.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (26,69 Мб) Скриншоты Головоломки со спичками 2.0.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Головоломки со спичками 2.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Головоломки со спичками 2.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Головоломки со спичками - увлекательное приложение для Android, которое предлагает пользователю всевозможные головоломки со спичками.

Присутствует возможность решать головоломки как с фигурами (где необходимо убрать или добавить определенное количество спичек, чтобы получить заданную фигуру или определенное их количество), так и с цифрами (требуется передвинуть спичку в нужное место, чтобы получилось верное равенство). Все головоломки имеют различную степень сложности, причем некоторые из них могут быть решены несколькими способами.

В этой версии общее количество головоломок - свыше 350.

Головоломки со спичками
Головоломки со спичками
Головоломки со спичками
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 493
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Головоломки со спичками

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