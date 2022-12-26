Match 3 Jewels для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.38 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,67 Мб
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Match 3 Jewels - увлекательная игра в жанру "3 в 1 ряд". Пользователю предлагается стать кладоискателем и собирать драгоценные камни.

Поле этой игры представляет собой площадку, на которой разбросаны камни различных цветов. На вашем пути будут встречаться различного рода барьеры и препятствия, представленные в виде замороженных ячеек, древних костей, паутины и пр. Поэтому придется потрудиться, чтобы прийти к поставленной цели.

Игроку предстоит составлять комбинации из трех и более камней в ряд, чтобы очистить поле от препятствий для облегчения дальнейшего прохождения игры. Сбор идентичных по цвету камней в ряды в форме буквы Т или L делает возможным получение награды в виде бонуса стихийного камня, благодаря которому можно избавиться ото всех препятствий. Поэтому для прохождения этой игры придется неплохо поломать голову.

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