Match 3 Jewels - увлекательная игра в жанру "3 в 1 ряд". Пользователю предлагается стать кладоискателем и собирать драгоценные камни.

Поле этой игры представляет собой площадку, на которой разбросаны камни различных цветов. На вашем пути будут встречаться различного рода барьеры и препятствия, представленные в виде замороженных ячеек, древних костей, паутины и пр. Поэтому придется потрудиться, чтобы прийти к поставленной цели.

Игроку предстоит составлять комбинации из трех и более камней в ряд, чтобы очистить поле от препятствий для облегчения дальнейшего прохождения игры. Сбор идентичных по цвету камней в ряды в форме буквы Т или L делает возможным получение награды в виде бонуса стихийного камня, благодаря которому можно избавиться ото всех препятствий. Поэтому для прохождения этой игры придется неплохо поломать голову.