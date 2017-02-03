Right Click Enhancer - набор полезных утилит для Проводника. Позволяет добавлять в контекстное меню наиболее часто используемые приложения, команды, папки и файлы. Таким образом, вы можете открыть любое приложение прямо во время просмотра файлов. Также есть возможность добавлять подменю и дополнительно организовывать ярлыки.
Приложение включает в себя семь утилит, которые позволяют расширить возможности контекстного меню Проводника Windows. Все утилиты просты в настройках и использовании.
- С помощью Right Click Tweaker можно добавить в контекстное меню новые полезные команды, служащие для перемещения объекта, копирования пути к нему в буфер обмен, проверки на целостность или создания списков файлов в папке.
- File Type Editor служит для изменения ассоциаций типов файлов и приложений. В том числе редактирования и удаления существующих и создания новых с присвоением необходимых значков и аргументов.
- Send To Manager позволяет добавлять или удалалять элементы (программу или папку) системного меню "Отправить".
- Right Click Editor IE позволяет удалять и добавлять новые пункты в контекстное меню браузера Internet Explorer.
- New Menu Editor позволяет отредактировать меню "Создать".
- Smart Renamer служит для группового переименования файлов (по тегам, атрибутам, маске).
- SmartSFV используется для проверки целостности файлов.
Tweaker помогает сэкономить около 100 часов работы путем расширения общих задач, таких как перемещение и копирование файла, в том числе скопировать содержимое файла, не открывая его, переименование файлов и многие другие. Также включает в себя множество функций, которые недоступны для пользователей напрямую - добавляет MSCONFIG (средство настройки системы) и Problem Steps Recorder.
При установке нового приложения некоторые из них добавляют свои опции в контекстное меню. Это обеспечивает быстрый переход к запрашиваемым функциям, но в то же время чем больше опций, тем больше места занимает само контекстное меню на экране, превращаясь в простынь. С помощью редактора вы сможете почистить менюшку, оставив только самые необходимые запросы.
Особенности приложения:
- Добавление полезных твиков.
- Создание новых файлов с предопределенным содержанием.
- Экономия времени.
- Экспорт файлов и ключей реестра, которые можно использовать на другом ПК.
- Можно добавлять параметры командной строки.
- Не влияет на производительность ПК.