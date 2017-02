Right Click Enhancer 4.4.2 Описание СКАЧАТЬ ( 3,62 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Right Click Enhancer - набор полезных утилит для Проводника. Позволяет добавлять в контекстное меню наиболее часто используемые приложения, команды, папки и файлы. Таким образом, вы можете открыть любое приложение прямо во время просмотра файлов. Также есть возможность добавлять подменю и дополнительно организовывать ярлыки. Приложение включает в себя семь утилит, которые позволяют расширить возможности контекстного меню Проводника Windows. Все утилиты просты в настройках и использовании. С помощью Right Click Tweaker можно добавить в контекстное меню новые полезные команды, служащие для перемещения объекта, копирования пути к нему в буфер обмен, проверки на целостность или создания списков файлов в папке. File Type Editor служит для изменения ассоциаций типов файлов и приложений. В том числе редактирования и удаления существующих и создания новых с присвоением необходимых значков и аргументов. Send To Manager позволяет добавлять или удалалять элементы (программу или папку) системного меню "Отправить". Right Click Editor IE позволяет удалять и добавлять новые пункты в контекстное меню браузера Internet Explorer. New Menu Editor позволяет отредактировать меню "Создать". Smart Renamer служит для группового переименования файлов (по тегам, атрибутам, маске). SmartSFV используется для проверки целостности файлов. Tweaker помогает сэкономить около 100 часов работы путем расширения общих задач, таких как перемещение и копирование файла, в том числе скопировать содержимое файла, не открывая его, переименование файлов и многие другие. Также включает в себя множество функций, которые недоступны для пользователей напрямую - добавляет MSCONFIG (средство настройки системы) и Problem Steps Recorder. При установке нового приложения некоторые из них добавляют свои опции в контекстное меню. Это обеспечивает быстрый переход к запрашиваемым функциям, но в то же время чем больше опций, тем больше места занимает само контекстное меню на экране, превращаясь в простынь. С помощью редактора вы сможете почистить менюшку, оставив только самые необходимые запросы. Особенности приложения: Добавление полезных твиков.

Создание новых файлов с предопределенным содержанием.

Экономия времени.

Экспорт файлов и ключей реестра, которые можно использовать на другом ПК.

Можно добавлять параметры командной строки.

Не влияет на производительность ПК.