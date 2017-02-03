Google Photo Backup - инструмент для автоматической загрузки фотографий с компьютера, камеры или карт памяти в Google Фото. Резервное копирование в облако будет происходить без вашего вмешательства и без каких-либо дополнительных настроек.

При первом запуске приложения вы указываете источники для загрузки фотографий и видео в библиотеку. Это может быть как телефон и карта памяти, так и выбранная папка на компьютере. В дальнейшем все загрузки происходят автоматически.

Особенности приложения:

Использование сервиса от Google дает неограниченное пространство для хранения фотографий.

Бесплатная загрузка всего фотоархива.

Возможность автоматически загружать все фотографии с карт памяти, рабочего стола и из стандартных папок Windows.

Можно добавлять любое число дополнительных папок, в которых хранятся фотографии.

Можно загружать изображения в исходном разрешении или же автоматически сжимать их.

Поддержка RAW файлов.

Все фотографии, к которым открыт доступ в Google Фото другим пользователям, отображаются в разделе "Опубликовано".

В самом онлайновом-сервисе вы сможете воспользоваться быстрым обменом фотографиями с другими людьми, получить ссылку на фотографию, создать общий альбом, поделиться снимком в социальных сетях.