Google Photo Backup - инструмент для автоматической загрузки фотографий с компьютера, камеры или карт памяти в Google Фото. Резервное копирование в облако будет происходить без вашего вмешательства и без каких-либо дополнительных настроек.
При первом запуске приложения вы указываете источники для загрузки фотографий и видео в библиотеку. Это может быть как телефон и карта памяти, так и выбранная папка на компьютере. В дальнейшем все загрузки происходят автоматически.
Особенности приложения:
- Использование сервиса от Google дает неограниченное пространство для хранения фотографий.
- Бесплатная загрузка всего фотоархива.
- Возможность автоматически загружать все фотографии с карт памяти, рабочего стола и из стандартных папок Windows.
- Можно добавлять любое число дополнительных папок, в которых хранятся фотографии.
- Можно загружать изображения в исходном разрешении или же автоматически сжимать их.
- Поддержка RAW файлов.
- Все фотографии, к которым открыт доступ в Google Фото другим пользователям, отображаются в разделе "Опубликовано".
В самом онлайновом-сервисе вы сможете воспользоваться быстрым обменом фотографиями с другими людьми, получить ссылку на фотографию, создать общий альбом, поделиться снимком в социальных сетях.