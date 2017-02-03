Google Photo Backup для Windows

Google Photo Backup 1.1.2.13

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Описание Google Photo Backup 1.1.2.13Описание   Скачать Google Photo Backup 1.1.2.13СКАЧАТЬ (2,54 Мб) Скриншоты Google Photo Backup 1.1.2.13Скриншоты (4)   Статистика Google Photo Backup 1.1.2.13Статистика   Отзывы о Google Photo Backup 1.1.2.13Отзывы (0)  
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Google Photo Backup - инструмент для автоматической загрузки фотографий с компьютера, камеры или карт памяти в Google Фото. Резервное копирование в облако будет происходить без вашего вмешательства и без каких-либо дополнительных настроек.

При первом запуске приложения вы указываете источники для загрузки фотографий и видео в библиотеку. Это может быть как телефон и карта памяти, так и выбранная папка на компьютере. В дальнейшем все загрузки происходят автоматически.

Особенности приложения:

  • Использование сервиса от Google дает неограниченное пространство для хранения фотографий.
  • Бесплатная загрузка всего фотоархива.
  • Возможность автоматически загружать все фотографии с карт памяти, рабочего стола и из стандартных папок Windows.
  • Можно добавлять любое число дополнительных папок, в которых хранятся фотографии.
  • Можно загружать изображения в исходном разрешении или же автоматически сжимать их.
  • Поддержка RAW файлов.
  • Все фотографии, к которым открыт доступ в Google Фото другим пользователям, отображаются в разделе "Опубликовано".

В самом онлайновом-сервисе вы сможете воспользоваться быстрым обменом фотографиями с другими людьми, получить ссылку на фотографию, создать общий альбом, поделиться снимком в социальных сетях.

Скриншоты Google Photo Backup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование - Фото

Отзывы о программе Google Photo Backup

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Отзывов о программе Google Photo Backup 1.1.2.13 пока нет, можете добавить...

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