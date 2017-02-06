Dism++ для Windows

Dism++ 10.1.21.3

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Описание Dism++ 10.1.21.3Описание   Скачать Dism++ 10.1.21.3СКАЧАТЬ (28,91 Мб) Скриншоты Dism++ 10.1.21.3Скриншоты (13)   Статистика Dism++ 10.1.21.3Статистика   Отзывы о Dism++ 10.1.21.3Отзывы (0)  
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Dism++ - программа для очистки операционной системы от собравшегося в разных ее уголках мусора: временных файлов, логов, устаревших файлов, кэша и т.п. Предлагает достаточно богатый функционал, который отлично справляется со своим назначением.

В наличии два варианта очистки: быстрый и глубокий. Также позволяет быстро удалять устаревшие драйвера и приложения.

Особенностью приложения является возможность сжатия установленной операционной системы. Процент сжатия пользователь выбирает самостоятельно.

Особенности приложения:

  • Поддерживает сжатие уже установленной системы (% сжатия выбирается в настройках программы).
  • Работает с установленными драйверами: удаление, обновление, загрузка.
  • Поддерживает работу со службами Windows: отключение ненужных служб, возможность их удаление.
  • Поддержка работы с компонентами Windows, удаление установленных обновлений.
  • Управление автозагрузкой.
  • Позволяет работать с образами Windows: можно монтировать образы и работать с ним как с виртуальным диском, делать проверку целостности, восстановление системы и др.
  • Поддерживает преобразование форматов WIM в ESD и обратно, а также ESD в ISO. Присутствует возможность расшифровки ESD файлов, при наличии крипто ключа.
  • и многое другое.
Скриншоты Dism++:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе Dism++

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