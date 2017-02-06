Dism++ - программа для очистки операционной системы от собравшегося в разных ее уголках мусора: временных файлов, логов, устаревших файлов, кэша и т.п. Предлагает достаточно богатый функционал, который отлично справляется со своим назначением.
В наличии два варианта очистки: быстрый и глубокий. Также позволяет быстро удалять устаревшие драйвера и приложения.
Особенностью приложения является возможность сжатия установленной операционной системы. Процент сжатия пользователь выбирает самостоятельно.
Особенности приложения:
Поддерживает сжатие уже установленной системы (% сжатия выбирается в настройках программы).
Работает с установленными драйверами: удаление, обновление, загрузка.
Поддерживает работу со службами Windows: отключение ненужных служб, возможность их удаление.
Поддержка работы с компонентами Windows, удаление установленных обновлений.
Управление автозагрузкой.
Позволяет работать с образами Windows: можно монтировать образы и работать с ним как с виртуальным диском, делать проверку целостности, восстановление системы и др.
Поддерживает преобразование форматов WIM в ESD и обратно, а также ESD в ISO. Присутствует возможность расшифровки ESD файлов, при наличии крипто ключа.