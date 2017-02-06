Dism++ - программа для очистки операционной системы от собравшегося в разных ее уголках мусора: временных файлов, логов, устаревших файлов, кэша и т.п. Предлагает достаточно богатый функционал, который отлично справляется со своим назначением.

В наличии два варианта очистки: быстрый и глубокий. Также позволяет быстро удалять устаревшие драйвера и приложения.

Особенностью приложения является возможность сжатия установленной операционной системы. Процент сжатия пользователь выбирает самостоятельно.

Особенности приложения: