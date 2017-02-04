Железнодорожные билеты - отличная возможность избежать очередей в железнодорожную кассу и переплаты при покупке билета на поезд. Мобильное приложение от ПАО "Укрзализныця" полностью синхронизировано с официальным веб-сайтом booking.uz.gov.ua и позволяет в любой момент удобно и быстро приобрести билеты без дополнительных комиссий, вернуть их, не обращаясь в железнодорожные кассы, или отследить историю своих поездок в рамках уже существующего профиля.

Кроме этого пассажиру предлагаются дополнительные бонусы и скидки на билеты, например при предварительном оформлении, возможность оформление льготного проезда для студентов, скидки на проезд для детей и пр.

Ключевые особенности приложения: