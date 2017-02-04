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Железнодорожные билеты для Android

Железнодорожные билеты 1.0.1 для Android

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Описание Железнодорожные билеты 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Железнодорожные билеты 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,11 Мб) Скриншоты Железнодорожные билеты 1.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Железнодорожные билеты 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Железнодорожные билеты 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Железнодорожные билеты - отличная возможность избежать очередей в железнодорожную кассу и переплаты при покупке билета на поезд. Мобильное приложение от ПАО "Укрзализныця" полностью синхронизировано с официальным веб-сайтом booking.uz.gov.ua и позволяет в любой момент удобно и быстро приобрести билеты без дополнительных комиссий, вернуть их, не обращаясь в железнодорожные кассы, или отследить историю своих поездок в рамках уже существующего профиля.

Кроме этого пассажиру предлагаются дополнительные бонусы и скидки на билеты, например при предварительном оформлении, возможность оформление льготного проезда для студентов, скидки на проезд для детей и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • возможность приобрести билеты в прямом и обратном направлениях;
  • оформление электронных проездных документов с QR-кодом, не требующих обмена в железнодорожной кассе;
  • оформление проездных документов для детей и студентов;
  • оформление дополнительной ручной клади, перевозки животных, аппаратуры;
  • оформление дополнительных услуг: постельное белье, чай, продуктовый набор и т.д.;
  • история всех заказов, актуальные билеты, возврат билетов и множество других возможностей;
  • оплата заказа с помощью платежных карт Visa, MasterCard;
  • круглосуточная служба поддержки 24/7 (skype, телефон, электронная почта).
Скриншоты Железнодорожные билеты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Железнодорожные билеты отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Железнодорожные билеты

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