Железнодорожные билеты - отличная возможность избежать очередей в железнодорожную кассу и переплаты при покупке билета на поезд. Мобильное приложение от ПАО "Укрзализныця" полностью синхронизировано с официальным веб-сайтом booking.uz.gov.ua и позволяет в любой момент удобно и быстро приобрести билеты без дополнительных комиссий, вернуть их, не обращаясь в железнодорожные кассы, или отследить историю своих поездок в рамках уже существующего профиля.
Кроме этого пассажиру предлагаются дополнительные бонусы и скидки на билеты, например при предварительном оформлении, возможность оформление льготного проезда для студентов, скидки на проезд для детей и пр.
Ключевые особенности приложения:
возможность приобрести билеты в прямом и обратном направлениях;
оформление электронных проездных документов с QR-кодом, не требующих обмена в железнодорожной кассе;
оформление проездных документов для детей и студентов;
оформление дополнительной ручной клади, перевозки животных, аппаратуры;
оформление дополнительных услуг: постельное белье, чай, продуктовый набор и т.д.;
история всех заказов, актуальные билеты, возврат билетов и множество других возможностей;
оплата заказа с помощью платежных карт Visa, MasterCard;
круглосуточная служба поддержки 24/7 (skype, телефон, электронная почта).