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Звездные Войны: Вторжение для Android

Звездные Войны: Вторжение 4.6.2.9183 для Android

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Описание Звездные Войны: Вторжение 4.6.2.9183 для AndroidОписание   Скачать Звездные Войны: Вторжение 4.6.2.9183 для AndroidСКАЧАТЬ (46,49 Мб) Скриншоты Звездные Войны: Вторжение 4.6.2.9183 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Звездные Войны: Вторжение 4.6.2.9183 для AndroidСтатистика   Отзывы о Звездные Войны: Вторжение 4.6.2.9183 для AndroidОтзывы (0)  
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Звездные Войны: Вторжение – захватывающий мир звездных сражений и противостояния Империи и повстанцев ждут вас в этой онлайн-стратегии.

Сделайте свой выбор, после которого Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Хан Соло, принцесса Лея и другие герои станут для вас врагами или союзниками.

Вы должны возглавить армию и уничтожить все вражеские силы в Галактике. Отстраивайте и защищайте свою базу, нанимайте и тренируйте новые войска, захватывайте чужие территории и обороняйте свои.

В игре можно улучшать базу и переносить ее на другие планеты, включая Дандоран, Явин-4, Эр'Кит и Хот. Сражайтесь с воинами вуки, AT-AT, спидербайками, штурмовиками Империи и другими обитателями Галактики на одной стороне или по разные стороны баррикад.

Объединяйтесь с друзьями для выполнения особо сложных миссий или для скоординированной атаки на других игроков.

Скриншоты Звездные Войны: Вторжение:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Стратегии

Отзывы о программе Звездные Войны: Вторжение

Admin

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