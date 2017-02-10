Звездные Войны: Вторжение – захватывающий мир звездных сражений и противостояния Империи и повстанцев ждут вас в этой онлайн-стратегии.

Сделайте свой выбор, после которого Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Хан Соло, принцесса Лея и другие герои станут для вас врагами или союзниками.

Вы должны возглавить армию и уничтожить все вражеские силы в Галактике. Отстраивайте и защищайте свою базу, нанимайте и тренируйте новые войска, захватывайте чужие территории и обороняйте свои.

В игре можно улучшать базу и переносить ее на другие планеты, включая Дандоран, Явин-4, Эр'Кит и Хот. Сражайтесь с воинами вуки, AT-AT, спидербайками, штурмовиками Империи и другими обитателями Галактики на одной стороне или по разные стороны баррикад.

Объединяйтесь с друзьями для выполнения особо сложных миссий или для скоординированной атаки на других игроков.