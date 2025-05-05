Чистюля - развивающее детское интерактивное приложение для Android, которое поможет родителям в игровой форме приучить своего ребенка к чистоте и порядку. Программа поможет ребенку научиться стирать и ухаживать за одеждой, умываться, ухаживать за лицом и т.д. Присутствует четыре игровых режима