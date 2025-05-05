Чистюля для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.64.00.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Китайский
|Разработчик:
|BabyBus
|Категории:
|другое - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 632 | Статистика
|Размер:
|75.44 Мб
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Чистюля - развивающее детское интерактивное приложение для Android, которое поможет родителям в игровой форме приучить своего ребенка к чистоте и порядку. Программа поможет ребенку научиться стирать и ухаживать за одеждой, умываться, ухаживать за лицом и т.д. Присутствует четыре игровых режима
- Удалены ненужные разрешения приложений.
- Поставлен спящий режим на 5 мин в игре.
- Исправлены ошибки.
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