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Чистюля для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.64.00.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Китайский
Разработчик:
Категории:другое - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 632 | Статистика
Размер:75.44 Мб
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Чистюля скриншот № 1
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Чистюля скриншот № 3
Чистюля скриншот № 4

Чистюля - развивающее детское интерактивное приложение для Android, которое поможет родителям в игровой форме приучить своего ребенка к чистоте и порядку. Программа поможет ребенку научиться стирать и ухаживать за одеждой, умываться, ухаживать за лицом и т.д. Присутствует четыре игровых режима

Что нового в Чистюля 8.64.00.00?
  • Удалены ненужные разрешения приложений.
  • Поставлен спящий режим на 5 мин в игре.
  • Исправлены ошибки.
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