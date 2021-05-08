Программы для Android » Игры » другое » Super Slime Simulator 7.42

Super Slime Simulator для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 0.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.42 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 494 | Статистика
Размер:73,89 Мб
СКАЧАТЬ
Super Slime Simulator скриншот № 2
Super Slime Simulator скриншот № 3
Super Slime Simulator скриншот № 4

Super Slime Simulator - довольно оригинальное приложение, которое представляет собой симулятор слизи. Можно тапать по экрану, водить пальцем в вертикальной или горизонтальной плоскости, при этом желеобразная масса вполне реалистично тянется за пальцем, издавая при этом вполне характерные звуки. Программа поддерживает мультитач-жесты.

Кроме этого присутствует возможность самому создавать свои уникальные слаймы. Для этого пользователю предоставляется большой выбор цветовой гаммы слизи (красный, синий, зеленый, фиолетовый, сиреневый и др.), различные наполнители и инструменты для изменения консистенции. Наиболее оригинальными слаймами можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать RobloxRoblox 2.476.421365

Популярнейшая online-платформа для создания игр, в которой пользователи могут создавать...

скачать Тест на имя Вашей любвиТест на имя Вашей любви 1.00

Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра...

скачать СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300

Захватывающий текстовый квест СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 перенесет вас в недалекое будущее, в котором...

скачать ZEPETOZEPETO 2.3.1

Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...

скачать География МираГеография Мира 1.2.117

Полезное приложение для тех, кто хочет проверить свои знания в географии и, при...

скачать Walkr: Fitness Space AdventureWalkr: Fitness Space Adventure 5.6.1.9

Уникальная в своем роде фитнес игра, которая использует встроенный в смартфон шагомер,...

Отзывы о программе Super Slime Simulator

Admin

Отзывов о программе Super Slime Simulator 7.42 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв