Super Slime Simulator - довольно оригинальное приложение, которое представляет собой симулятор слизи. Можно тапать по экрану, водить пальцем в вертикальной или горизонтальной плоскости, при этом желеобразная масса вполне реалистично тянется за пальцем, издавая при этом вполне характерные звуки. Программа поддерживает мультитач-жесты.

Кроме этого присутствует возможность самому создавать свои уникальные слаймы. Для этого пользователю предоставляется большой выбор цветовой гаммы слизи (красный, синий, зеленый, фиолетовый, сиреневый и др.), различные наполнители и инструменты для изменения консистенции. Наиболее оригинальными слаймами можно поделиться с друзьями в социальных сетях.