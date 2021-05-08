Super Slime Simulator для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dramaton
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 494 | Статистика
|Размер:
|73,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Super Slime Simulator - довольно оригинальное приложение, которое представляет собой симулятор слизи. Можно тапать по экрану, водить пальцем в вертикальной или горизонтальной плоскости, при этом желеобразная масса вполне реалистично тянется за пальцем, издавая при этом вполне характерные звуки. Программа поддерживает мультитач-жесты.
Кроме этого присутствует возможность самому создавать свои уникальные слаймы. Для этого пользователю предоставляется большой выбор цветовой гаммы слизи (красный, синий, зеленый, фиолетовый, сиреневый и др.), различные наполнители и инструменты для изменения консистенции. Наиболее оригинальными слаймами можно поделиться с друзьями в социальных сетях.
Популярнейшая online-платформа для создания игр, в которой пользователи могут создавать...
Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра...
Захватывающий текстовый квест СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 перенесет вас в недалекое будущее, в котором...
Своего рода социальная сеть, в которой пользователи представлены не привычными...
Полезное приложение для тех, кто хочет проверить свои знания в географии и, при...
Walkr: Fitness Space Adventure 5.6.1.9
Уникальная в своем роде фитнес игра, которая использует встроенный в смартфон шагомер,...
Отзывы о программе Super Slime Simulator
Admin
Отзывов о программе Super Slime Simulator 7.42 пока нет, можете добавить...