YouTube Go (Unreleased) – официальное приложение от Google, которое позволяет закачивать в память устройства видеоролики из YouTube, если качество связи не разрешает просматривать их онлайн.

Максимально разрешенное качество роликов при скачивании соответствует 360p, о 720р или 1080р речь не идет. Для стран с медленным интернетом это будет реальная возможность пользоваться сервисом в полном объеме и не ждать долгие минуты, что бы посмотреть видео. Скачав ролик на свое Android-устройство, пользователи смогут поделиться им с другими людьми, используя беспроводную связь Bluetooth.

Обращаем внимание, что приложение находится на стадии тестирования, что может сказаться на стабильности программы и корректной ее работе.