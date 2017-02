YouTube Go 0.26.67 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 8,08 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 YouTube Go (Unreleased) – официальное приложение от Google, которое позволяет закачивать в память устройства видеоролики из YouTube, если качество связи не разрешает просматривать их онлайн. Максимально разрешенное качество роликов при скачивании соответствует 360p, о 720р или 1080р речь не идет. Для стран с медленным интернетом это будет реальная возможность пользоваться сервисом в полном объеме и не ждать долгие минуты, что бы посмотреть видео. Скачав ролик на свое Android-устройство, пользователи смогут поделиться им с другими людьми, используя беспроводную связь Bluetooth. Обращаем внимание, что приложение находится на стадии тестирования, что может сказаться на стабильности программы и корректной ее работе. Скриншоты YouTube Go: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик Google Последнее обновление 10.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Обмен файлами - другое Отзывы о программе YouTube Go Admin Отзывов о программе YouTube Go 0.26.67 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости