YouTube Go для Android

YouTube Go 0.26.67 для Android

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Описание YouTube Go 0.26.67 для AndroidОписание   Скачать YouTube Go 0.26.67 для AndroidСКАЧАТЬ (8,08 Мб) Скриншоты YouTube Go 0.26.67 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика YouTube Go 0.26.67 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouTube Go 0.26.67 для AndroidОтзывы (0)  
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YouTube Go (Unreleased) – официальное приложение от Google, которое позволяет закачивать в память устройства видеоролики из YouTube, если качество связи не разрешает просматривать их онлайн.

Максимально разрешенное качество роликов при скачивании соответствует 360p, о 720р или 1080р речь не идет. Для стран с медленным интернетом это будет реальная возможность пользоваться сервисом в полном объеме и не ждать долгие минуты, что бы посмотреть видео. Скачав ролик на свое Android-устройство, пользователи смогут поделиться им с другими людьми, используя беспроводную связь Bluetooth.

Обращаем внимание, что приложение находится на стадии тестирования, что может сказаться на стабильности программы и корректной ее работе.

Скриншоты YouTube Go:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - другое

Отзывы о программе YouTube Go

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